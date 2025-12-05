9. Akdeniz Bilişim Zirvesi Antalya'da başladı: Yapay zeka ve sürdürülebilir teknoloji masada

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'in düzenlediği 9. Akdeniz Bilişim Zirvesi başladı; yapay zeka, çevresel maliyet ve sürdürülebilir teknoloji tartışılıyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:57
9. Akdeniz Bilişim Zirvesi Antalya'da başladı: Yapay zeka ve sürdürülebilir teknoloji masada

9. Akdeniz Bilişim Zirvesi Antalya'da başladı

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent tarafından düzenlenen 9. Akdeniz Bilişim Zirvesi, yoğun katılımla Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde başladı. Zirve, geleceğin teknolojileri, yapay zeka ve sürdürülebilirlik ekseninde akademisyenleri, sektör temsilcilerini, girişimcileri, yatırımcıları ve öğrencileri bir araya getiriyor.

Katılımcılar ve açılış

Zirveye Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yapay zeka dönüşümünün içindeyiz

Antalya Valisi Hulusi Şahin, zirvenin Türkiye'nin en büyük bilişim buluşmalarından biri haline geldiğini belirterek gençlere ücretsiz erişim sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Vali Şahin'in sözleri öne çıkıyor: Yapay zekâ dönüşümünün, devriminin eşiğinde değil, artık tam olarak içindeyiz. Bazı mesleklerin ortadan kalkacağını, yeni mesleklerin ortaya çıkacağını ve gençlerin bu süreci en iyi yakalayacak grup olduğunu ifade etti.

Katma değer ve ekonomik hedefler

Vali Şahin, kişi başına düşen milli gelirin artırılmasında katma değer üretmenin kritik olduğunu vurguladı. Mevcut milli gelir seviyesinin 18 bin dolar olduğunu, 20 bin doları aşan bir seviyenin ülkeyi yeni bir noktaya taşıyacağını belirtti ve teknolojinin, bilişimin ve yapay zekânın bu hedefe ulaşmada temel rol oynayacağını söyledi.

Rektör Özkan'dan uyarı: Fırsat ve risk bir arada

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yapay zekânın sağlıktan tarıma, ekonomiden eğitime kadar birçok alanı dönüştürdüğünü ve bunun hem büyük bir fırsat hem de doğru yönlendirilmediğinde risk oluşturacak bir alan olduğunu söyledi. Özkan, geleceği konuşurken insanı, etik değerleri ve doğayı unutmamanın önemine dikkat çekti.

Yapay zekânın çevresel maliyeti

Rektör Özkan, yapay zekânın sıklıkla göz ardı edilen çevresel yüküne özel vurgu yaptı. Özkan'ın açıklaması şu şekilde öne çıktı: Büyük dil modellerinin çalıştığı veri merkezleri, soğutma için ciddi miktarda su tüketiyor. Tek bir yapay zekâ sorgusunun bardak ölçeğinde su tüketimine yol açtığı ve modellerin eğitim süreçlerinde milyonlarca litre su kullanıldığına dikkat çekti. Bu nedenle teknoloji ilerlerken su verimliliği ve çevresel sorumluluğun önceliklendirilmesi gerektiğini söyledi.

İşgücü etkileri ve raporlar

Rektör Özkan, MIT'nin Project Iceberg raporuna atıfta bulunarak yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkisinin henüz yüzeyde görünmeyen büyük bir kütleye işaret ettiğini belirtti. Özellikle idari işler, finans, hukuk, muhasebe ve pazarlama gibi bilişsel mesleklerde değişimin daha büyük olacağı öngörülüyor.

Sürdürülebilir teknoloji vurgusu

Özlenen Özkan, en hızlı teknolojiyi geliştirmenin artık yeterli olmadığını, en sürdürülebilir olanı geliştirmenin zorunluluk haline geldiğini söyledi ve bunun bir tehditten ziyade yeni bir liderlik fırsatı olduğuna dikkat çekti. Türkiye ve Akdeniz bölgesinin bilişimde sürdürülebilir dönüşüm başlatma şansı olduğuna vurgu yaptı.

Teknokent vizyonu

Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, zirvenin tema-sı olan Geleceği Kodla, Evreni Keşfet çerçevesinde Antalya'yı teknoloji ve bilişimde cazibe merkezi haline getirme hedefini anlattı. Dr. Yavuz, Teknokent'in Ar-Ge, girişimcilik ve uluslararası rekabeti destekleyen projelerle bölgesel kalkınmaya katkı sunduğunu belirtti ve detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Program akışı ve ödüller

Açılış konuşmalarının ardından Vali Hulusi Şahin ile Rektör Özlenen Özkan, teknoloji, ticaret, yazılım, AR-GE ve otomasyon alanlarında başarı gösteren firmalara plaketlerini takdim etti. Zirve, gün boyunca farklı oturumlar, uzman konuşmaları ve panellerle katılımcılara sektörün geleceğine dair kapsamlı bir bakış sunacak.

Akdeniz Bilişim Zirvesi, bölgesel başlayıp ulusal ölçekte takip edilen bir teknoloji buluşmasına dönüşerek sürdürülebilirlik, yapay zeka ve katma değer üretimi temalarını önceliklendiriyor.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA TEKNOKENT TARAFINDAN DÜZENLENEN 9. AKDENİZ BİLİŞİM ZİRVESİ, YOĞUN...

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA TEKNOKENT TARAFINDAN DÜZENLENEN 9. AKDENİZ BİLİŞİM ZİRVESİ, YOĞUN KATILIMLA BAŞLADI.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA TEKNOKENT TARAFINDAN DÜZENLENEN 9. AKDENİZ BİLİŞİM ZİRVESİ, YOĞUN...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü: Sedasyon Davasında Hapis Talebi
2
E-sigara Riskleri Artıyor: Uzmanlardan Kritik Sağlık Uyarısı
3
İzmit'te mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi: Sürücü baygınlık geçirdi
4
Mudurnu'da 8 Asırlık Esnaf Duası Geleneği Sürüyor
5
Bursa Osmangazi'de Tramvay Çarptı: Yaşlı Adam Hafif Yaralandı
6
Balıkesir Kuyumcular Çarşısı'nda Açılış: Akın ve Sarı Altın Fiyatlarını Gündeme Taşıdı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi