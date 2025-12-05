Bolu'da Jandarmadan Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Bolu İl Jandarma Komutanlığı operasyonunda 1 adet elektrikli makaron sarma makinesi, 28 kilo 300 gram paket tütün, 25 kilo 900 gram nargile tütünü ve binlerce makaron ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 20:55
Bolu'da Jandarmadan Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Bolu'da Jandarmadan Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Operasyon Detayları

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada bir şüpheliye ait araç ve işyerinde arama yaptı.

Yapılan aramada 1 adet elektrikli makaron sarma makinesi, 28 kilo 300 gram paket tütün, 20 bin adet boş makaron, 6 bin 120 adet dolu makaron, 6 adet elektronik sigara likiti, 1 adet elektronik sigara ve 25 kilo 900 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Ele geçirilen tüm malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

BOLU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA, BÜYÜK MİKTARDA KAÇAK...

BOLU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA, BÜYÜK MİKTARDA KAÇAK TÜTÜN VE MAKARON ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI.

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Nilüfer'de 3 Mahallede Kaçak Yapılara Yıkım: 2 bin 220 metrekare
3
Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltı
4
Aksaray'da ehliyetsiz sürücü çekme belgeli kamyonetle yakalandı: 46 bin 621 lira ceza
5
Baybatur Manisa'da 'Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik' ile kardeşlik çağrısı
6
Talas'ta 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı: 4 Gözaltı
7
Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi