Bolu'da Jandarmadan Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Operasyon Detayları

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada bir şüpheliye ait araç ve işyerinde arama yaptı.

Yapılan aramada 1 adet elektrikli makaron sarma makinesi, 28 kilo 300 gram paket tütün, 20 bin adet boş makaron, 6 bin 120 adet dolu makaron, 6 adet elektronik sigara likiti, 1 adet elektronik sigara ve 25 kilo 900 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Ele geçirilen tüm malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

