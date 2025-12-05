Didim Belediyesi Teyakkuzda: Şiddetli Yağışa Anında Müdahale

Didim Belediyesi ekipleri şiddetli yağış sonrası su baskınlarına 24 saat müdahale ediyor; yollar, mazgallar ve kanallar temizlendi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 20:58
Didim’de gün boyu etkili olan sağanak yağışın ardından Didim Belediyesi ekipleri, kentin çeşitli noktalarında su birikintileri ve baskınlara müdahale etti.

Ekipler, ana yol hatlarında oluşan ulaşım aksaklıklarına hızla müdahale ederek trafik güvenliğini sağladı; apartman boşluklarında biriken sular tahliye edildi.

Şehrin belirli bölgelerinde mazgal temizliği yapılırken, kanal temizliği çalışmalarıyla yağmur suyu hatlarının daha sağlıklı ve etkin şekilde çalışması sağlandı.

Başkan Gençay’dan Açıklama

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediyenin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değerli Didimliler, ilçemizde kuvvetli yağmur yağdığında ortaya çıkan sorunların farkındayız. Halkımızın yaşadığı sıkıntıları yakından takip ediyoruz ve destek sağlamaya devam ediyoruz. Belediyemizin ekipleri 24 saat görev başında çalışmaktadır. Herhangi bir olumsuzlukta halkımız günün her saatinde belediyemize ulaşabilirler. Didim halkı hiçbir zaman yalnız değildir. Ben de ekiplerimizle birlikte ilçemizin her köşesini gezerek halkımızın yanında bulunuyorum ve bulunmaya devam edeceğim. Bu sorunları hep birlikte aşacağız"

Başkan Gençay, belediyenin 7/24 görevde olduğunu belirterek olumsuzluk durumunda 153 ve 444 8 109 numaralı hatlar üzerinden belediyeye ulaşılabileceğini kaydetti.

