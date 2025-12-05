Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Trabzon'da Hukuk Fakültesi Öğrencileriyle Buluştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon'da Büyükşehir ziyareti ve TBMM Simülasyon Programı kapsamında Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle buluştu.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 21:19
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon’da katıldığı açılış ve temel atma programlarının ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Tunç’a Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu eşlik etti. Heyeti, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve belediye yetkilileri karşıladı.

Başkan Ahmet Metin Genç, şehirde devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi vererek, merkezi hükümetle yürütülen iş birliğinin Trabzon’un gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Bakan Tunç da, Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon’da da adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için desteklerinin süreceğini belirtti.

Ziyaretin sonunda Başkan Genç, Bakan Tunç’a Trabzon’un kültürel mirasını temsil eden bir ibrik ile Trabzonspor forması hediye etti.

TBMM Simülasyon Programı'nda Genç Hukukçularla Buluşma

Programın ikinci bölümünde Bakan Tunç, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen TBMM Simülasyon Programına katıldı. Organizasyonu Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri üstlendi.

Simülasyona 70 öğrenci katıldı ve öğrenciler Aile Komisyonu, Bütçe Komisyonu, Adalet Komisyonu ve İçişleri Komisyonu oluşturarak kanun tekliflerini tartışıp gerçek TBMM ortamını deneyimledi.

Bakan Tunç, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada Parlamenter Sistem ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasındaki farklara değinerek genç hukukçulara kariyerlerine yönelik tavsiyelerde bulundu.

