Van'da 2025'in Son Dolunayı Kartpostallık Görsel Şölen Yarattı

Van semalarında 2025 yılının son dolunayı, akşam saatlerinde parlak ve büyük görünümüyle kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 21:03
Van'da 2025 yılının son dolunayı gökyüzünü süsledi

Van semaları, 2025 yılının son dolunayı ile akşam saatlerinde göz kamaştıran bir manzara oluşturdu. Gün batımından kısa süre sonra yükselen dolunay, kent genelinde dikkat çeken bir parlaklık ve netlik sergiledi.

Akşam saatlerinde kartpostallık görüntüler

Akşam saatlerinde gökyüzünde belirgin şekilde yükselen dolunay, parlaklığı ve büyüklüğüyle Van'ın birçok noktasında kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. İzleyenler, şehrin farklı cephelerinden bu etkileyici görüntüyü fotoğrafladı ve paylaştı.

Göz alıcı görünümüyle öne çıkan bu dolunay, Van'da akşam saatlerini adeta bir görsel şölene dönüştürdü.

VAN SEMALARI, 2025 YILININ SON DOLUNAYIYLA BİRLİKTE ADETA BÜYÜLEYİCİ BİR MANZARAYA SAHNE OLDU.

