Van'da 2025'in Son Dolunayı Kartpostallık Görsel Şölen Yarattı

Van'da 2025 yılının son dolunayı gökyüzünü süsledi

Van semaları, 2025 yılının son dolunayı ile akşam saatlerinde göz kamaştıran bir manzara oluşturdu. Gün batımından kısa süre sonra yükselen dolunay, kent genelinde dikkat çeken bir parlaklık ve netlik sergiledi.

Akşam saatlerinde kartpostallık görüntüler

Akşam saatlerinde gökyüzünde belirgin şekilde yükselen dolunay, parlaklığı ve büyüklüğüyle Van'ın birçok noktasında kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. İzleyenler, şehrin farklı cephelerinden bu etkileyici görüntüyü fotoğrafladı ve paylaştı.

Göz alıcı görünümüyle öne çıkan bu dolunay, Van'da akşam saatlerini adeta bir görsel şölene dönüştürdü.

