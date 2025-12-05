CENTCOM'tan Suriye'ye Tebrik: Hizbullah'a Giden Silah Sevkiyatları Engellendi

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'dan açıklama

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Suriye güvenlik güçlerini tebrik ederek son dönemde birden fazla silah sevkiyatının engellendiğini duyurdu.

Sosyal medyadan yayımlanan ABD ordusu açıklamasında, Suriye güvenlik güçlerinin yakın zamanda Lübnan’da Hizbullah’a yönelik silah sevkiyatlarını durdurduğu belirtilirken, bu faaliyetlere ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Amiral Cooper'ın açıklaması: "Suriye güvenlik güçlerini, son dönemde birden fazla silah sevkiyatını engelledikleri için tebrik ediyoruz. Bu sevkiyatlar Hizbullah’a ulaşacaktı. ABD ve bölgedeki ortaklarımız, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını sağlama ve Orta Doğu genelinde barışı ve istikrarı koruma konusunda ortak bir çıkara sahiptir"

WASHINGTON (İHA) - ABD MERKEZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI (CENTCOM) KOMUTANI AMİRAL BRAD COOPER, "SURİYE GÜVENLİK GÜÇLERİNİ, SON DÖNEMDE BİRDEN FAZLA SİLAH SEVKİYATINI ENGELLEDİKLERİ İÇİN TEBRİK EDİYORUZ. BU SEVKİYATLAR HİZBULLAH’A ULAŞACAKTI" DEDİ.