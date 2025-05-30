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9. Geleneksel Türk Festivali Goussainville'de Başladı

Goussainville, Fransa'da 9. geleneksel Türk Festivali'ni ağırlıyor; Türk lezzetleri ve sanatlarıyla dolu etkinlikler 1 Haziran'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 21:38
9. Geleneksel Türk Festivali Goussainville'de Başladı

Goussainville'de 9. Geleneksel Türk Festivali Başladı

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Goussainville, geleneksel Türk kültürünü kutlamak için 9. geleneksel Türk Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

29 Mayıs'ta başlayan festival, Goussainville'de özel olarak kurulan kompleks içinde gerçekleştiriliyor. 70'den fazla stantta, Türk mutfağının leziz örnekleri olan baklava, döner ve içli köfte gibi yiyecekler sergilenirken; aynı zamanda Anadolu sanatlarına da yer veriliyor.

Sanat ve Kültür Etkinlikleri

Festival, Türk ve Fransız vatandaşların katılımıyla çini, cam üfleme, hat ve ebru sanatının nasıl icra edildiğini görmek için bir fırsat sunuyor. Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Goussainville Ulu Cami Derneği'nin organize ettiği etkinlikler, 1 Haziran'a kadar devam edecek.

Yarın, kentte mehter takımı eşliğinde Türk vatandaşlarının katılımıyla bir yürüyüş düzenlenmesi planlanıyor.

Türkiye'nin Güzelliklerini Tanıtmak

Fransa DİTİB Başkan Yardımcısı ve Goussainville Spor ve Kültür Türk Derneği (ACSTG) Başkanı Mustafa Çelebi, “Türkiye'mizin tüm güzelliklerini burada yaşayan toplumlara sunmaya çalışıyoruz.” diye belirtti. Ayrıca, festivalde Türkiye ve Avrupa'dan gelen sanatçıların yer aldığını vurguladı.

Ebru Sanatı Temsilcisi: Saime Yücel

Festivale katılan ve ebru sanatını temsil eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Saime Yücel, Ankara'dan geldiğini belirtti. Yücel, “Sanatımızı her ülkede tanıtmanın sevincini yaşıyoruz,” ifadelerini kullanarak, ebru sanatının tarihi hakkında bilgi verdi.

Yücel, ebru sanatının geleneksel unsurlarını koruyarak icra etmeye çalıştığını, “Önemli olan geleneksel sanatı yeniliğe taşımak ve geleneğe sahip çıkmaktır,” diye ekledi. Çocuklara ebru sanatını öğretirken Besmele ile başladıklarını söyleyen Yücel, kullandıkları boyaların doğal topraklardan elde edildiğini ifade etti. Ebru sanatının geçmişte şifahanelerde terapi yöntemi olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Goussainville kenti, 9. geleneksel Türk Festivali'ne ev...

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Goussainville kenti, 9. geleneksel Türk Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festivale katılan Türk ve Fransız vatandaşlar, çini, cam üfleme, hat ve ebru sanatının nasıl icra edildiğini birebir görme fırsatı yakalıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Goussainville kenti, 9. geleneksel Türk Festivali'ne ev...

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Goussainville kenti, 9. geleneksel Türk Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festivale katılan Türk ve Fransız vatandaşlar, çini, cam üfleme, hat ve ebru sanatının nasıl icra edildiğini birebir görme fırsatı yakalıyor.

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