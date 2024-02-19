9 ilde Bozdoğan-3 operasyonu: 24 mağara, barınak ve terör sığınağı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadelede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan çalıştıklarını belirtti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Bozdoğan-3 operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi. Operasyonlarda 9 ilde teröristlerin kışın saklandıkları 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teröristlerin sığınaklarını Bozdoğan-3 operasyonu ile imha ettiklerini duyurdu. Yerlikaya yürütülen operasyonlarda mücadelenin son terörist etkisiz olana kadar devam edeceğini vurguladı.

Bozdağan-3 operasyonları, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı yönetiminde 9 ilde yapıldı. Operasyonlara jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucuları dahil 123 tim ve 1628 personel katıldı. J-SİHA ve ATAK helikopterleri de operasyonlara destek verdi. Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Silopi, Şırnak Merkez, Kumçatı, Lice, Nusaybin, Hozat, Almus, Yüksekova, Kozluk, İskenderun ve Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda 910 anti-tank mühimmatı, 910 RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği, patlamaya hazır hale getirilmiş, düzenekleri kurulmuş 5 kilogram patlayıcı maddesi, zaman ayarlı EYP anahtar sistemi, el bombası, bombaatar mühimmatı, havan mühimmatı, LMGK makineli tüfeği, 2 MG-3 makineli tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, 1 gece görüş dürbünü, G-3 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 54 role, 25 tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

Yerlikaya, terör örgütünün kışın eylem ve lojistik için kullandığı sığınakların bir bir bulunup yok edildiğini söyledi. Operasyonlarda görev alan jandarmayı kutlayan Yerlikaya, terörle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.