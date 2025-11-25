9 Milyona Yakın Kadın KADES'i İndirdi

Sivas AK Parti Kadın Kolları, 25 Kasım'da KADES, ASDEP ve 2026-2030 5. Ulusal Eylem Planı ile kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmaları açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:45
AK Parti Sivas Kadın Kolları'ndan 25 Kasım Açıklaması

Sivas AK Parti Kadın Kolları, 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya kadın kolları yönetimi ile il yönetimi katıldı.

Basın toplantısında konuşan AK Parti Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Mesude Eken, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca kağıt üzerinde kalmadığını; sahada uygulanan ve sonuç üreten bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

Eken, KADES uygulamasına ilişkin olarak şunları söyledi: 'KADES, kadınların hayatına doğrudan dokunan bir güvenlik zırhıdır. Uygulama 8 milyon 990 bin kadın tarafından indirilmiş, ihbarlar tek tuşla alınmış, kolluk birimlerimiz olay yerine ortalama 6 dakika gibi kısa bir sürede ulaşarak koruyucu ve önleyici tedbirleri hayata geçirmiştir.'

'İlmek İlmek Ördük'

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında 208 bin 525 hanede kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin yüz yüze bilgilendirme görüşmeleri yapıldığını aktaran Eken, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı üzerinden yapılan her başvuruda uzman ekiplerin risk altındaki kadınlara anlık ve bütüncül destek sağladığını belirtti.

Eken, 'Kadına yönelik şiddetle mücadelede en kritik aşama olan veriye dayalı politika üretimi için bu yıl yeni bir döneme giriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bugün açıklanacak olan 2026-2030 dönemini kapsayan 5. Ulusal Eylem Planı, dijital şiddet, risk analizi, erken uyarı sistemleri ve izlenebilir politikalara odaklanan çok boyutlu bir çerçeve sunmaktadır. Bu plan, kadınların güvenliği için kurumsal kapasiteyi derinleştirirken toplumsal katılımı da güçlendiren bir vizyonla tasarlanmıştır. Ve biz AK Parti olarak diyoruz ki: Bu kurumsal yapıyı, bu istatistikleri ve sahadaki emeği sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam 23 yılda ilmek ilmek ördük.' dedi.

