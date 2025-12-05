Kayseri'de Usulsüz Kanser İlacı Temini: 3 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve soruşturma ayrıntıları

Kayseri'de bir üniversite hastanesinde tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenlenerek yüksek maliyetli kanser ilaçlarının usulsüz şekilde temin edildiği belirlendi. Olayın kamuya yaklaşık 88 milyon 591 bin 972 TL zarar verdiği iddia ediliyor.

Soruşturmayı yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip ile saha çalışması yürüttü. Ekipler, eş zamanlı olarak düzenlenen şafak operasyonu ile çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler şunlar oldu: E.A. (34), Ş.A.K. (53), S.K.G. (28), A.O. (65), İ.T. (71), M.A.E. (26), Ş.A. (41), B.M. (42), G.K. (45), E.Ö. (36), E.Ö. (34), E.S. (34). Yapılan aramalarda çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen E.Ö., E.Ö. ve E.S. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

