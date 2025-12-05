Otizm Bestiz Sahne Marmaris'te Ayakta Alkışlandı

Otizm Bestiz Sahne Marmaris'te yoğun ilgi gördü

Otizmli bireylerin spor eğitiminden kazandıkları becerileri sahne sanatlarıyla buluşturan Otizm Bestiz Sahne modeli, Marmaris'te büyük ilgi çekti. 15. kez sahnelenen gösteri, izleyicilere duygusal anlar ve kahkahalar bir arada sundu.

Oyuncular, hikâyelerini sahnede anlattı

Gösteride yer alan otizmli gençler, profesyonel oyuncular eşliğinde çıktıkları sahnede kendi gelişim süreçlerini interaktif bir performansla paylaştı. Yaklaşık bir saat süren oyunda katılımcılar hem yeteneklerini gösterdi hem de hayata tutunma hikâyelerini izleyicilere aktardı. Ekip, 'Bir hayalim var' diyerek yola çıktıklarını belirtti ve salonda zaman zaman kahkahalar, zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Projeden paylaşılan mesajlar

Gösteride konuşan Mehmet Can Hacılar'ın annesi ve proje direktörü Uzm. Dr. Vicdan Hacılar, otizm farkındalığına dair yaşadıkları süreci anlattı. Hacılar, otizmin yanlış algılanmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: 'Herkes çocuklarımızdan geri duruyor, sanki bulaşıcıymış gibi davranıyor. Otizm bir hastalık değil, sadece farklılıktır. Biz bunu kabul etmiyoruz.'

Projede öncü isimlerden Güray Özcan ise oluşumun tamamının otizmli bireylerden oluştuğunu vurgulayarak, 'Bu oluşuma öncülük ettiğimiz için gururluyuz' dedi. Projenin sahibi Bener Erkorur ise spor temelli eğitimle otizmli çocukların sahneye çıkmasını sağladıklarını belirterek, 'Otizmli çocukların genelde asosyal olduğuna dair bir kanı var. Oysa biz spor ve tiyatroyu birleştirerek onların sahneye çıkmasını sağladık. Marmaris’te herkes bize kucak açtı, bu farkındalık projesi artık bu kente yayılmış durumda. Dünyada 31 çocuktan biri otizm riskiyle doğuyor. Sizler farkındalığı yayarak çok değerli bir katkı sağlıyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Protokol vatandaşlarla birlikte izledi

Etkinlikte dikkat çeken ayrıntılardan biri de protokol düzeninin uygulanmaması oldu. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Kent Konseyi Başkanı Hakan Öner, siyasi parti temsilcileri, emniyet birimleri, şube amirleri ve kurum müdürleri vatandaşlarla yan yana oturarak gösteriyi izledi. Gösteri sonunda salon, oyuncuları ayağa kalkarak alkışladı.

Yerel destek ve tepkiler

Marmaris Armutalan Kültür Merkezi'nde sahnelenen gösteriye birçok kurum ve kuruluş destek verdi. Marmaris organizasyonunu üstlenen Gürkan Güleren, 'Bener hocamızın yaptığı misyona saygı duyduk ve biz de elimizi taşın altına koyduk. Marmaris Beşiktaşlılar Derneği üyeleri ve halkımız büyük destek verdi' diyerek teşekkür etti.

Seyirciler de etkinlikten memnuniyet duyduklarını belirtti. İzleyicilerden Nazlı Suvay, 'Bu tarz organizasyonlar Marmaris’te daha sık yapılmalı. Harika bir farkındalık çalışmasıydı' derken, Aylin Ünlü ise 'Otizm bir farklılıktır, engel değildir. Sevgi ve eğitimle aşılmayacak engel yoktur' sözleriyle duygularını paylaştı.

Kaymakamın değerlendirmesi

Protokolsüz şekilde vatandaşlarla birlikte oturan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, etkinliğin kendilerinde derin bir etki bıraktığını belirterek, 'Bir tiyatro etkinliğine geldik ama farklı duygularla ayrıldık. Ailelerin yaşadığı zorlukları yakından takip ediyoruz ve bu tarz projeleri desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

