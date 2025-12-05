Uşak Karahallı'da Semra-Özkan Atak Hemodiyaliz Ünitesi açıldı

Uşak'ın Karahallı ilçesinde Semra-Özkan Atak Hemodiyaliz Ünitesi hayırsever katkılarıyla Karahallı Devlet Hastanesi ek binasında törenle açıldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 18:08
Açılış töreni ve protokol katılımı

Uşak’ın Karahallı ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan Semra-Özkan Atak Hemodiyaliz Ünitesi, Karahallı Devlet Hastanesi Hacı Rafet Zora ek binası bahçesinde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Deniz Çezik, Karahallı Kaymakamı Ramazan Çelebi, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sabri Ceylan, İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ile siyasi parti temsilcileri, sağlık çalışanları, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Vali Aktaş konuşmasında, Buradan şifa bekleyen tüm hastalarımıza Allah’tan şifa diliyorum. Burada ve diğer sağlık tesislerinde çalışan tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum. Ünitenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Plaket takdimi ve açılış

Programda, Karahallı Devlet Hastanesi Hacı Rafet Zora ek binasının yenilenmesine katkı sağlayan hayırseverler Fehmi Zora ve Sinan Zora ile hemodiyaliz ünitesini yaptıran Özkan ve Semra Atak çiftine plaket takdim edildi.

Dua sonrası açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Vali Aktaş, protokol üyeleri ve hayırseverler yeni hemodiyaliz merkezini gezerek bilgi aldı.

