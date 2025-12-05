Diyarbakır Hevsel Bahçeleri’nde 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde Çevre Temizliği

"5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" kapsamında, Diyarbakır’ın önemli doğal miraslarından biri olan Hevsel Bahçelerinde kapsamlı bir çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Etkinlik, bölgedeki kirliliğe dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla gerçekleşti.

Programa, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, gençlik liderleri, gönüllü gençler ve AFAD gönüllüleri katıldı. Katılımcılar, Hevsel Bahçelerinin çeşitli noktalarında topladıkları atıklarla hem bölgenin temizlenmesine katkı sundu hem de gönüllülük kültürünün yaygınlaşmasına örnek oldu.

Etkinlikte, çevre bilincini artırmak, doğayı koruma farkındalığını güçlendirmek ve gönüllülük ruhunu yaygınlaştırmak hedeflendi. Katılımcılar, Dicle Nehri kıyısında ve bahçelerin farklı alanlarında çöp toplama çalışması yürüttü.

Vali Zorluoğlu’nun Açıklamaları

Vali Murat Zorluoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Gönüllülüğün ne olduğunu yakın zamanda çok daha iyi öğrendik. Bunlardan ilki pandemi zamanıydı. Malum pandemi döneminde özellikle gönüllü hizmetlerin ne kadar ehemmiyetli olduğunu milletçe hatta tüm dünya olarak bir kere daha görmüş olduk. Ve ihtiyaç sahibi yaşlı insanlara, engellilere, gönüllülük esası içerisinde gençlerimizin koşarak nasıl yardımcı olduklarını hep beraber şahit olduk. Ama daha sonra ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremlerinde, gerçekten deprem zamanı ve sonrasında özellikle gönüllü hizmetlerin yine ne kadar ehemmiyetli olduğunu ve bu hizmetlerin adeta olmazsa olmaz olduğunu kriz zamanlarında bunun çok daha büyük bir önem kazandığını hep beraber yaşayarak öğrendik. Bu bakımdan 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü bizim için hakikaten artık çok daha ehemmiyeti bilinmesi gereken ve yaygınlaştırılması gereken bir konu. Biz de bu güne uygun olarak, bu günü anlamlandırma adına gençlerimizle, gönüllülerimizle, kurumlarımızla birlikte, başta Genç Spor İl Müdürlüğümüz ve AFAD Müdürlüğümüz olmak üzere gönüllü gençlerimizle birlikte bir gönüllülük faaliyeti gerçekleştiriyoruz ve Dicle Nehri’nde beraberce bir çöp toplama temizlik faaliyetini icra edeceğiz. Tabii malum Dicle Nehri binlerce yıldır bu coğrafyaya bereket getiren bir nehir ve bu topraklarda kurulan onlarca medeniyet için can damarı olmuş, hayat damarı olmuş bir nehir. Dolayısıyla bu nehrin temiz tutulması ve bizden sonraki nesillere de onların da istifade edeceği şekilde devredilmesi gerekiyor. Bu bakımdan bölge için çok çok önemli bir destinasyondayız, Dicle Nehri kenarındayız. İnşallah daha iyi bir çevreci anlayışla önümüzdeki dönemlerde buralar kirlenmez ama geçtiğimiz günlerde benim burada yaptığım bir gezide burada epey bir kirlilik, çöplerin atıldığını gördük, kirlilik olduğunu gördük. Bugün biraz da dikkat çekme adına inşallah Dicle Nehri kenarında bu genç kızlarımızla beraber, evlatlarımızla beraber güzel bir temizlik faaliyeti icra edeceğiz ve bir farkındalık ortaya koymaya çalışacağız".

"Esnafı da dinleyeceğiz"

Etkinlik sırasında Dicle Nehri etrafında kurulan işletmelerle ilgili değerlendirmelere de değinen Vali Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tespitler yapıldı, mülkiyet durumlarına, işletmelere, ruhsat durumlarına bakıldı. Kendi aramızda toplantılar yaptık. Fakat burada iş yapan, yıllardır var olan esnafımızı da dinleyeceğiz. Onları da davet edeceğim. Onların da söz hakkı var; onları da dinleyip karşılıklı anlayışla, şehrin faydasına olacak şekilde buralarda bir düzenleme yapmayı arzu ediyoruz. Henüz işin başındayız ama süratle çalışıp sonuçlandıracağız. Yol ve yöntem nedir? Mevzuat, mevzuatın öngördüğü yol ve yöntemi, hukuk ve devlet anlayışı içerisinde uygulayacağız. Ancak ifade ettiğim gibi, işin sadece hukuki değil sosyal boyutu da var. Bu sebeple burada yıllardır hizmet veren esnafımızı da dinleyecek, onların söyleyeceklerini de dikkate almaya gayret edeceğiz".

Etkinlik, gönüllülerin ve Vali Zorluoğlunun toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu; organizasyonun amacı hem çevre temizliği yapmak hem de toplumda gönüllülük bilincini güçlendirmek olarak vurgulandı.

