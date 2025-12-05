Antalya'da Şiddetli Yağış ve Şimşekler: Meteoroloji 'Sarı Kod' Uyardı

Meteoroloji'nin sarı kod uyarısı sonrası Antalya'da öğlen saatlerinden itibaren şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar ve yoğun şimşek aktivitesi etkili oldu.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 18:00
Meteoroloji uyarısının ardından kent merkezinde hayat olumsuz etkilendi

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğünin sarı kod uyarısı verdiği Antalya'da, öğlen saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve rüzgar etkisini gösterdi. Kent merkezinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü ve yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı ana arterlerde su birikintileri oluştu; sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca denizlerde beklenen kuvvetli fırtına ve kıyıdaki güçlü dalgalar Konyaaltı bölgesinde gözlendi.

Konyaaltı'ndan bakıldığında, şiddetli yağış nedeniyle falezlerle bütünleşen şehrin silueti görünmez oldu. Sahil bandındaki palmiyeler rüzgârla eğildi; palmiyelerden kopan parçalar sürücülere zorluk yaşattı.

Şehrin üzerinde onlarca yıldırım ve şimşek çakarak görsel bir şölen oluşturdu. Yağışın şiddeti azaldıktan sonra bazı vatandaşlar Konyaaltı Sahiline gelerek fotoğraf çekti.

