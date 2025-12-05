Antalya'da Şiddetli Yağış ve Şimşekler: Meteoroloji 'Sarı Kod' Uyardı

Meteoroloji uyarısının ardından kent merkezinde hayat olumsuz etkilendi

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğünin sarı kod uyarısı verdiği Antalya'da, öğlen saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve rüzgar etkisini gösterdi. Kent merkezinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü ve yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı ana arterlerde su birikintileri oluştu; sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca denizlerde beklenen kuvvetli fırtına ve kıyıdaki güçlü dalgalar Konyaaltı bölgesinde gözlendi.

Konyaaltı'ndan bakıldığında, şiddetli yağış nedeniyle falezlerle bütünleşen şehrin silueti görünmez oldu. Sahil bandındaki palmiyeler rüzgârla eğildi; palmiyelerden kopan parçalar sürücülere zorluk yaşattı.

Şehrin üzerinde onlarca yıldırım ve şimşek çakarak görsel bir şölen oluşturdu. Yağışın şiddeti azaldıktan sonra bazı vatandaşlar Konyaaltı Sahiline gelerek fotoğraf çekti.

METEOROLOJİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN SARI KOD UYARISI YAPTIĞI ANTALYA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR ÖĞLEN SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ GÖSTERDİ. YAĞIŞ NEDENİYLE FALEZLERİN ŞEHİR İLE BÜTÜNLEŞTİĞİ SİLÜET GÖRÜNMEZ OLDU. ŞEHRİN ÜZERİNDE ÇAKAN ŞİMŞEKLER GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.