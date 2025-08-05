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9. Uluslararası İLEM Yaz Okulu İstanbul'da Başladı

İstanbul'da, uluslararası yerleşik tartışmalara ev sahipliği yapan 9. İLEM Yaz Okulu, farklı ülkelerden uzmanlar ve akademisyenlerle başladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 15:57
9. Uluslararası İLEM Yaz Okulu İstanbul'da Başladı

Uluslararası İLEM Yaz Okulu İstanbul'da Başladı

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) ve İlim Yayma Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 9. Uluslararası İLEM Yaz Okulu, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Bu yıl "Dünya Düzeni: Sistemsel Dönüşümler, Kırılganlıklar ve Alternatif Perspektifler" temasıyla gerçekleştirilen programa, 15 farklı ülkeden akademisyen ve uzmanlar katılıyor.

Önemli Konuşmalar

Programın açılışında konuşan İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Taha Eğri, yaz okulunun küresel krizlerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştiğini dile getirdi. Eğri, mevcut uluslararası kurumların yetersizliği, Batı merkezli düzenin sürekliliği ve yaşanan savaşlar gibi gelişmelerin ortaya çıkardığı istikrarsızlığa karşı yaz okulunun önemli bir düşünsel zemin sunduğunu belirtti.

WOLAS Yönetim Kurulu Başkanı Enes Kafadar, hukukun sadece bir meslek değil, insan onurunu esas alan bir adalet arayışı olduğunu vurguladı. Kafadar, uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde sorunların yeniden düşünülüp dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, uluslararası yaz okulunun bu konuda güçlü bir platform sağladığını ifade etti.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Cüneyt Yenigün, farklı ülkelerden gelen akademisyenleri İstanbul'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yenigün, güvenlik, siyaset ve ekonomi gibi alanlarda dünya düzenine ilişkin tartışmaların İLEM'in sunduğu akademik ortamda anlamlı bir çerçevede ele alınacağını belirtti.

Konferans ve Gelecek Perspektifi

Programın açılış konferansını veren ekonomist Tarik Yousef, "Disruption, Uncertainty & the Future of the International Economic System" başlıklı konuşmasında, kapitalizm ve küreselleşme gibi olguların günümüz krizlerini anlamak için sunduğu derin derslere dikkat çekti. Yousef, özellikle ABD'nin küresel hegemonyasındaki dönüşüme vurgu yaparak, Trump döneminden itibaren ABD'nin sistem kurucu olmaktan çıkıp küresel kaosun kaynağı haline geldiğini belirtti. Yaşanan kırılmaların, geleceğe dair stratejik okumalar açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) ve İlim Yayma Vakfı işbirliğiyle...

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) ve İlim Yayma Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 9. Uluslararası İLEM Yaz Okulu, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. "Dünya Düzeni: Sistemsel Dönüşümler, Kırılganlıklar ve Alternatif Perspektifler (Current World Order: Systemic Transformations, Vulnerabilities, and Alternative Perspectives)" başlığıyla gerçekleştirilen programa 15 farklı ülkeden akademisyen ve uzmanlar katılıyor. Ekonomist Tarik Yousef, programda konuşma yaptı.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) ve İlim Yayma Vakfı işbirliğiyle...

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) ve İlim Yayma Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 9. Uluslararası İLEM Yaz Okulu, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. "Dünya Düzeni: Sistemsel Dönüşümler, Kırılganlıklar ve Alternatif Perspektifler (Current World Order: Systemic Transformations, Vulnerabilities, and Alternative Perspectives)" başlığıyla gerçekleştirilen programa 15 farklı ülkeden akademisyen ve uzmanlar katılıyor. Ekonomist Tarik Yousef, programda konuşma yaptı.

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