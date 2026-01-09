93 Yaşındaki Ayten Sincer Akut İnme Tedavisiyle Ayağa Kalktı

Acıbadem Kent Hastanesi'ndeki hızlı müdahale hayatını değiştirdi

İzmir'de kızı Edibe Elif Sincer ile yaşayan 93 yaşındaki Ayten Sincer, geçtiğimiz 24 Aralık gecesi aniden rahatsızlandı. Geç saatlerde konuşmasının bozulduğunu, ağzında kayma ve sol tarafında güçsüzlük geliştiğini fark eden kızı, 112 acil çağrı merkezini aradı.

Ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hasta, gece 01.00'de Acıbadem Kent Hastanesi acil servisine getirildi. Hastayı ilk görüp muayene eden Acil Tıp Uzmanı Dr. Süveyda Yeşilaras bulguların inme ile uyumlu olduğunu tespit etti ve nöroloji ekibini çağırdı.

Evinden çağrılan Nöroloji Uzmanı Dr. Nevin Çokpınar, yaklaşık yarım saat içinde hastaneye ulaşırken müdahale için zamanla yarış başladı. Hastanın hastaneye getirildiğinde tansiyonunun 200/110 olduğu, konuşmasının peltek, bilincinin uykulu ve sol tarafında felç bulunduğu bildirildi.

Dr. Çokpınar, hastanın şikâyetlerinin başlamasından yaklaşık 40 dakika sonra acil servise ulaştığını ve tomografi ile tetkiklerin hızla yapıldığını aktardı. Tansiyon kontrolü sağlandıktan sonra, hastaya gelmesinden 3,5 saat sonra damar açıcı (intravenöz trombolitik) tedavisinin uygulandığını söyledi. Bulguların zamanla düzeldiğini belirten Dr. Çokpınar, ertesi gün yapılan kontrol görüntülemelerinde herhangi bir olumsuzluk saptanmadığını ve hastanın tamamen mobil halde taburcu edildiğini ifade etti.

Dr. Çokpınar, inmenin toplumda engelliliğin en önemli nedenlerinden biri olduğunu vurgulayarak inme belirtilerinin yüzde sarkma, kolda güçsüzlük ve konuşma bozukluğu olduğunu, bu bulgulardan herhangi birinin görülmesi halinde inme olasılığının %72 olduğunu aktardı. Erken tanı ve hızlı tedavinin hem hastanın yaşam kalitesini artırdığını hem de toplum üzerindeki yükü azalttığını belirten Çokpınar, "Akut inme günümüzde tedavi edilebilir bir hastalık haline geldi. İnmede en önemli faktör zamandır. İlk 4,5 saat içinde hastaneye ulaşan ve uygun koşulları sağlayan hastalarda damar açıcı (intravenöz trombolitik) tedavilerle felç bulgularını tamamen geri çevirebiliyoruz" dedi.

Türk Nöroloji Derneği’nin "Zaman beyindir" sloganını hatırlatan Dr. Çokpınar, "Ne kadar erken hareket edersek, hastalar için o kadar fayda sağlıyoruz" sözlerini ekledi.

Yaklaşık 10 yıl önce kalp pili takılan ve yüksek tansiyon hastası olan Ayten Sincer, tedavi sonrası taburcu edilirken yaşadıklarını "Felçten kurtulmam mucize gibi" sözleriyle anlattı. Kızı Elif Sincer ise "Bu tedavi sayesinde annem yürüyerek hastaneden çıktı. Ambulans ekibinden başlayarak tüm doktorlarımıza hemşirelerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AYTEN SİNCER- UZM. DR. NEVİN ÇOKPINAR