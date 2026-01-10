Kocaeli'de Kooperatif ve Birliklere %75 Hibeli Tarımsal Destek Başladı

Kocaeli'de kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibeli tarımsal destekler yeniden başladı. Başvurular 12-23 Ocak tarihleri arasında kabul ediliyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:46
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:46
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kooperatif ve birliklere yönelik yüzde 75 hibeli tarımsal destek programını tekrar başlattı. Proje kapsamında fide, tohum, sera ve hayvancılık yatırımlarına katkı sağlanacak; kadın ve genç çiftçilere öncelik veriliyor. Başvurular 12-23 Ocak tarihleri arasında kabul ediliyor.

Projenin amacı ve geçmişi

Büyükşehir, üretimi teşvik eden ve kırsal kalkınmayı güçlendiren projelere destek vermeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın talimatıyla 2022 yılında başlatılan proje, tarımsal üretimi güçlendirmeyi ve kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. Geçmiş yıllarda program üreticiye doğrudan katkı sağlamıştı.

Başvuru süreci

Proje, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Kooperatifler, birlikler, üye çiftçiler ve yönetim kurulu üyeleri başvurularını 23 Ocak Cuma mesai bitimine kadar Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na yapabilecekler.

Fikir projesi hazırlığı ve değerlendirme

Kocaeli genelinde faaliyet gösteren kooperatif ve birlikler, destek taleplerini net ve sade şekilde belirleyerek bir "fikir projesi" hazırlayacak. Sunulan projeler, hibe uygunluğu ve öncelik kriterleri doğrultusunda değerlendirme komisyonu tarafından incelenecek. Komisyon, desteklenecek proje sayısının iki katına kadar projeyi belirleyebilecek.

Destek kapsamı

Tarımsal üretim kategorisinde sağlanacak destekler arasında fide ve fidan temini, yem bitkisi ve yerel tohumlar, gübre, sera yapımı, sulama sistemleri, tarım makineleri, alternatif ve tıbbi-aromatik bitki üretimi, yenilenebilir enerji kullanımı ile organik ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve modernizasyon çalışmalarına yönelik kalemler yer alıyor.

Hayvansal üretim kapsamında ise büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, su ürünleri, ipekböcekçiliği, yem ve katkı maddeleri, ekipman ve mekanizasyon, organik ürün işleme ve depolama, tesis onarımı ile sözleşmeli üretim gibi alanlara destek verilecek.

Geçmiş uygulamalardan örnekler

Geçen yıl değerlendirme sonucu uygun bulunan birlik ve kooperatiflere anahtar teslim modern sera kurulumu, çapa makinesi, sulama sistemleri, yem bitkisi tohumu, karabuğday ve sebze tohumu, fide, arı kovanı ve ekipmanları, depo ile çeşitli tarımsal alet ve ekipman destekleri sağlanmış; destek alan kooperatifler sebze, meyve ve bal üretimine başlayarak ekonomik katkı sunmuşlardı.

Programa dair başvuru ve proje hazırlıklarına ilişkin ayrıntılar için ilgili birimle iletişime geçilmesi gerekiyor.

