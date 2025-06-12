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93 Yaşındaki Suzan Tosun, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Darülaceze sakini 93 yaşındaki Suzan Tosun, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni geniş katılımla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 19:24
93 Yaşındaki Suzan Tosun, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

93 Yaşındaki Suzan Tosun, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreninde, Suzan Tosun için son görevini yerine getirmek üzere kalabalık bir katılım sağlandı. 93 yaşındaki Darülaceze sakini, İstanbul'da hayatını kaybetti.

Samsun'da 1932 yılında dünyaya gelen Suzan Tosun, son yıllarını Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Aralık'ta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Tosun'la olan samimi diyaloğu, hafızalarda iz bıraktı. Suzan Tosun'un "Kimsesizim" ifadesine karşılık Erdoğan, "Kimsesiz değilsin, biz varız biz." diyerek onu rahatlattı.

Cenaze töreni, Şişli’deki Darülaceze Camisi'nde düzenlenirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, teşkilat üyeleri ve Darülaceze sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Törenden sonra, Tosun'un cenazesi kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze Töreninde Duygu Dolu Anlar

Cenaze töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatma Betül Sayan Kaya, Suzan Tosun ile tanıştığı anıları paylaştı. Kaya, "Suzan teyzemiz, 'Benim kimsem yok' dediğinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Biz varız biz' demişti. Bu görüntüler Türkiye’de geniş yankı buldu. Sosyal Politikalar başkanlığımızın düzenlediği bir kamp olayında bu anıları hatırlatıp, ‘Biz kimsesizlerin kimsesiyiz’ dedik," ifadelerini kullandı.

Kaya ayrıca, "Bu ülkede kimse kimsesiz ve yalnız değildir. 'Kimsesizim' diyen herkesin yanında biz varız,” diyerek AK Parti'nin desteğinin altını çizdi. Cenaze namazına, AK Parti teşkilatları ve Darülaceze çalışanlarının katılımıyla gerçekleştiklerini de sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Darülaceze ziyareti sırasında yaşananları hatırlatarak, “Suzan teyzemiz bugün aramızdan ayrıldı. Rabb'im bizleri cennetinde buluştursun inşallah. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz.” diyerek vefatının üzüntüsünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında aralarında geçen diyalogla hafızalara...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında aralarında geçen diyalogla hafızalara kazınan 93 yaşındaki Darülaceze sakini Suzan Tosun, vefat ettiği İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında aralarında geçen diyalogla hafızalara...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında aralarında geçen diyalogla hafızalara kazınan 93 yaşındaki Darülaceze sakini Suzan Tosun, vefat ettiği İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

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