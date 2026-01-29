Mersin’de Yükümlüler Okulları Temizleyip Boyadı

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda eğitim kurumlarında iyileştirme

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün kamuya yararlı bir işte çalıştırılma projesi kapsamında Mersin’de bulunan okullarda temizlik ve boyama çalışmaları gerçekleştirildi.

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü bulunan yükümlülerle 19 - 28 Ocak tarihleri arasında kent genelinde 5 okulda kapsamlı temizlik çalışması, 3 okulda boyama çalışması yapıldı. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü belirtilirken, 1 okulda boyama işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarla eğitim kurumlarının fiziki koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra yükümlülerin topluma kazandırılması ve sosyal sorumluluk bilincinin artırılması hedeflendi.

