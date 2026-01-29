STM'nin Portekiz Lojistik Gemisi Kıyağa Koyuldu: Haluk Görgün'den 'Dönüm Noktası' vurgusu

STM'nin Portekiz Lojistik Gemisi Kıyağa Koyuldu

Tuzla'da düzenlenen törende önemli mesajlar

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM) tarafından İstanbul’da inşası devam eden Portekiz Deniz Kuvvetleri’ne ait Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemilerinin birinci gemisinin blok kızağa koyma töreni, Tuzla’daki Ada Tersanesi’nde düzenlendi.

Törene; Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Cemal Ziya Kadıoğlu, Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nobre de Sousa, Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı Gen. Joo Cartaxo Alves ve Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, iki ülkenin büyükelçileri, Portekiz ve Türk Deniz Kuvvetleri mensupları ile Türk savunma sanayii firmalarının temsilcileri katıldı.

Haluk Görgün: "Türk Savunma Sanayisi için önemli dönüm noktalarından bir tanesi"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün törende şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ürettiğimiz platformları dost ve müttefik ülkelerle ihtiyaçları doğrultusunda paylaşmakta bizim için önemli ve mutluluk verici olaylardan. Türk Savunma Sanayisi için önemli dönüm noktalarından bir tanesi. 20 yılda Türk Savunma Sanayii’nin geldiği nokta işte. Platformlarda kullanılan silah sistemler ve faydalı yükler açısından kendi kendine yete bilmemiz konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sadece NATO’daki müttefiklerimizin değil dünyanın diğer tarafından üçüncü ülkelerinde ihtiyaçlarını karşılaya bileceğimiz önemli ve sürdürüle bilir bir yola çıktığımızı düşündüğümüzü ifade etmek istiyorum"

Görgün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle Türk donanması son zamanlarda Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle yaklaşık 40’a yakın bir platformun aynı bizim gurur duyduğumuz, göğsümüzü kabartan çalışmalarıyla yüzümüzü ağartan hem devlet tersanelerimiz hem özel tersanelerimle ortaya çıkartılan uçak gemisinden insansız deniz araçlarına, farklı görevlerde vazifelendirilecek platformlara varana kadar neredeyse tamamını yerli ve milli üretmenin gururunu yaşarken, işte bugün dost ve müttefik ülke olan Portekiz’in önemli bir ihtiyacı olan lojistik gemisinin iki tanesinin sözleşmesini 2024 yılında Aralık ayında imzalamıştık. Bugün köşe taşlarından bir tanesi misafir savunma bakanının ve deniz kuvvetlerinin de katıldığı törenle sizlerle paylaşmış durumdayız. Bu süreçte çok büyük emekler var. Gerek mühendislik yetenekleri gerek tersanelerimizin kabiliyetleri gerek Türk donanmasında oluşmuş tasarımsal kabiliyetin farklı ürüne dönmesiyle Savunma Bakanlığımız ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan aldığımız destekle hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılar hem de müttefiklerimizin ihtiyaçlarını karşılar hale geldik. Portekiz’e deniz platformu konusuna birlikte çalışmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü Portekiz denizcilik tarihinde kendini kanıtlamış bir ülke. Bu anlamdaki tecrübelerini bizim yeteneklerimizle birleştirme kararını vermelerinin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem bu ürünle iyi bir başlangıç yaptığımızı değerlendirirken, bundan sonraki sadece Portekiz’in değil sadece NATO’daki müttefiklerimizin değil dünyanın diğer tarafından üçüncü ülkelerinin de ihtiyaçlarını karşılaya bileceğiz önemli ve sürdürüle bilir bir yola başladığımızı ve yola çıktığımızı düşündüğümüzü ifade etmek istiyorum."

STM'nin Portekiz ile yürüttüğü bu proje, Türk savunma sanayisinin ihracat kapasitesi ve yerli üretim yeteneklerinin uluslararası işbirliklerinde nasıl somutlaştığının bir göstergesi olarak öne çıktı.

