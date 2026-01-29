Yaşar Güler ve Nuno Melo, denizde ikmal gemisi kızağı sonrası toplantı

Portekiz donanması için lojistik destek gemisinin kızağa konulmasının hemen ardından üst düzey görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Portekiz donanması için denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin ilk gemi kızağa koyma töreninin ardından bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, her iki bakanın başkanlığında; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Joo Guilherme Rosado Cartaxo Alves ve Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Jorge Manuel Nobre de Sousa katıldı.

Görüşme, törenin hemen ardından gerçekleştirildi ve katılımcılar toplantıda hazır bulundu.

