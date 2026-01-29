Mersin'de Orman Muhafaza Personeline Atış ve Silah Eğitimi

Mersin POMEM’de, 293 Sayılı Yönetmelik çerçevesinde Orman Genel Müdürlüğü personeline silah tanıtımı, sökme-takma ve temel atış eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:13
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:14
Mersin'de Orman Muhafaza Personeline Atış ve Silah Eğitimi

Mersin'de Orman Muhafaza Personeline Atış Eğitimi

Mersin'de, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması amacıyla aktif görevde bulunan Orman Genel Müdürlüğü personeline silah ve atış eğitimi verildi. Eğitim, Orman Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda düzenlendi.

Eğitim Detayları

Eğitim, 293 Sayılı Ormanların Kanun Dışı Müdahalelerden Korunması Esasları Yönetmeliği kapsamında, Mersin Polis Eğitim Merkezi (POMEM) Atış Poligonunda gerçekleştirildi.

Eğitime; Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdür Vekili Ömer Türkleş, Mersin Orman İşletme Müdürü Kenan Çetin ile işletme şefleri, şube mühendisleri, orman muhafaza memurları ve silahla teçhiz edilecek diğer personel katıldı.

Eğitim Programı

Mersin Polis Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından verilen programda; tabancanın tanıtımı, teknik özellikleri ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin uygulama bölümünde silah sökme-takma uygulamaları ve temel atış eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimin Amacı

Gerçekleştirilen eğitimle, ateşli silahların yanlış kullanımından kaynaklanabilecek olası kazaların önüne geçilmesi, personelin güvenliğinin sağlanması ve yaralanma ya da daha üzücü olayların yaşanmamasının sağlanması hedefleniyor.

MERSİN'DE, ORMANLARIN KANUN DIŞI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI AMACIYLA AKTİF GÖREVDE BULUNAN ORMAN...

MERSİN'DE, ORMANLARIN KANUN DIŞI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI AMACIYLA AKTİF GÖREVDE BULUNAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE SİLAH VE ATIŞ EĞİTİMİ VERİLDİ.

MERSİN'DE, ORMANLARIN KANUN DIŞI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI AMACIYLA AKTİF GÖREVDE BULUNAN ORMAN...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de TOKİ'nin 2 bin 604 Sosyal Konutunun Hak Sahipleri Noter Huzurunda Belirlendi
2
İkram Baran Yeniden Başkan: Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda 18. Olağan Genel Kurul
3
Kaymakam Uğuz: Şehit Aileleri Türk Milletine En Büyük Emanettir
4
İncirliova'da Deve Güreşleri İçin Girişimler Sürüyor
5
TÜRASAŞ 9 ZACENS Vagonunu MSB'ye Teslim Etti — Uraloğlu: "Ordumuzun lojistik gücüne güç katacak"
6
Kocaeli İtfaiye'den Kuzuyayla ve Aytepe'de Zorlu Kış Tatbikatı
7
Uzm. Dr. Akyol: Mevsim Geçişleri Sıcaklık Değişimleriyle Hastalıkları Tetikliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları