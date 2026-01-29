Mersin'de Orman Muhafaza Personeline Atış ve Silah Eğitimi

Mersin'de Orman Muhafaza Personeline Atış Eğitimi

Mersin'de, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması amacıyla aktif görevde bulunan Orman Genel Müdürlüğü personeline silah ve atış eğitimi verildi. Eğitim, Orman Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda düzenlendi.

Eğitim Detayları

Eğitim, 293 Sayılı Ormanların Kanun Dışı Müdahalelerden Korunması Esasları Yönetmeliği kapsamında, Mersin Polis Eğitim Merkezi (POMEM) Atış Poligonunda gerçekleştirildi.

Eğitime; Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdür Vekili Ömer Türkleş, Mersin Orman İşletme Müdürü Kenan Çetin ile işletme şefleri, şube mühendisleri, orman muhafaza memurları ve silahla teçhiz edilecek diğer personel katıldı.

Eğitim Programı

Mersin Polis Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından verilen programda; tabancanın tanıtımı, teknik özellikleri ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin uygulama bölümünde silah sökme-takma uygulamaları ve temel atış eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimin Amacı

Gerçekleştirilen eğitimle, ateşli silahların yanlış kullanımından kaynaklanabilecek olası kazaların önüne geçilmesi, personelin güvenliğinin sağlanması ve yaralanma ya da daha üzücü olayların yaşanmamasının sağlanması hedefleniyor.

