Gökçeada’da KOAH ve Pnömoni Hastası Helikopter Ambulansla Çanakkale’ye Sevk Edildi

Hızlı müdahale sonrası ileri tetkik için nakil gerçekleştirildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde nefes darlığı şikayetiyle Gökçeada Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen hasta üzerinde yapılan ilk tetkikler sonucu KOAH ve Pnömoni tanısı konuldu.

Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından, hastanın ileri tetkik ve tedavi gereksinimi bulunması nedeniyle sevk kararı alındı. Tedavi planı çerçevesinde hasta, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne gönderilmek üzere hazırlanarak nakil süreci başlatıldı.

Sevk için hasta, Gökçeada Havalimanı’nda Sağlık Bakanlığı’na ait helikopter ambulans ekiplerine teslim edildi. Hava-17 ekipleri tarafından gerçekleştirilen transferle hasta, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

