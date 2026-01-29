Gökçeada’da KOAH ve Pnömoni Hastası Helikopter Ambulansla Çanakkale’ye Sevk Edildi

Gökçeada’da nefes darlığı şikayetiyle başvuran KOAH ve pnömoni hastası, ilk müdahale sonrası Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı Hava-17 ile Çanakkale’ye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:49
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:49
Hızlı müdahale sonrası ileri tetkik için nakil gerçekleştirildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde nefes darlığı şikayetiyle Gökçeada Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen hasta üzerinde yapılan ilk tetkikler sonucu KOAH ve Pnömoni tanısı konuldu.

Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından, hastanın ileri tetkik ve tedavi gereksinimi bulunması nedeniyle sevk kararı alındı. Tedavi planı çerçevesinde hasta, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne gönderilmek üzere hazırlanarak nakil süreci başlatıldı.

Sevk için hasta, Gökçeada Havalimanı’nda Sağlık Bakanlığı’na ait helikopter ambulans ekiplerine teslim edildi. Hava-17 ekipleri tarafından gerçekleştirilen transferle hasta, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

