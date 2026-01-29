Başhekim Akel: Kahta Devlet Hastanesi'nin 2025 Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi

Kahta Devlet Hastanesi'nde 2025 değerlendirmesi

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, ilçede görev yapan basın mensupları ve hastane yöneticilerinin katıldığı toplantıda, hastanenin son bir yıllık faaliyetlerini ve 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Toplantı ve genel değerlendirme

Toplantıda Başhekim Akel; hayata geçirilen yenilikler, tıbbi altyapı yatırımları ve sunulan sağlık hizmetlerindeki gelişmelere dair kapsamlı bilgiler verdi. Amaçlarının vatandaşların kendi ilçelerinde nitelikli sağlık hizmeti almasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Dijital uygulamalar ve poliklinik hizmetleri

Başhekim Akel, gebe bilgilendirme sınıfında QR Kod uygulamasına geçildiğini belirtti. Böylece anne adayları gebelik öncesinden doğum sonrasına kadar ihtiyaç duydukları bilgilere QR Kod aracılığıyla kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca Ebe Polikliniği hizmete açıldı; hamilelik süreci, doğuma hazırlık, lohusalık dönemi ve kadın sağlığı konularında danışmanlık veriliyor.

Hijyen, cerrahi ve yeni uygulamalar

Hastanede kare kodlu temizlik takip sistemi ile temizlik hizmetlerinin daha etkin ve denetlenebilir hale getirildiği kaydedildi. Hastanede Histeroskopi işlemleri başladı, geleneksel yarıyıl sünnet töreni düzenlendi ve ilk kez TAPP kapalı (laparoskopik) fıtık onarımı başarıyla gerçekleştirildi.

Ameliyatlar, tanı ve birim genişlemeleri

Hastanede 15 yıldır kullanılan soğutma sisteminin bakım ve onarıma alındığı; yapılacak yenileme çalışmalarıyla performansın artırılmasının hedeflendiği bildirildi. Fizik tedavi ünitesinde akşam seanslarına başlanarak randevu süreleri kısaltılmaya çalışılıyor. İlk kez Laparoskopik Ventral Herni (kapalı yöntemle karın ön duvarı fıtığı) ameliyatı uygulandı. Cildiye branşında akşam polikliniği hizmeti verilmeye başlandı.

Üroloji alanında ilk kez Perkutan Nefrolitotomi (PNL) ameliyatı başarıyla yapıldı. Ayrıca V-NOTES yöntemiyle ve vajinal laparoskopik izsiz cerrahiyle ameliyatlar gerçekleştirilerek hasta konforu ve iyileşme süreçleri iyileştirildi. Transrektal Prostat Biyopsisi (TRUS-Bx) uygulaması ilk kez hayata geçirildi; bu sayede çevre illere sevk gereksinimi azaldı.

Cihaz yatırımları ve altyapı projeleri

Hastaneye 4 adet yeni nesil diyaliz cihazı, 3 adet yeni nesil anestezi cihazı ve laboratuvar için 5 adet son teknoloji cihaz alımı yapıldı. Ayrıca hastaneye yapay zeka destekli USG Renkli Doppler Ultrason cihazı kazandırıldı. İç düzenlemelerle 7 yeni idari birim odası hizmete girdi ve 50 yataklı ek hizmet binası projesi için çalışmalar sürüyor.

Anjiyo ünitesi ve hedeflenen etkiler

Anjiyo ünitesinin kurulumu konusunda sona yaklaşıldığına işaret eden Akel, bu ünite faaliyete geçtiğinde kalp ve damar hastalıklarında erken müdahale imkânı sağlanacağını ve il dışı sevklerin büyük ölçüde azalacağını belirtti.

Başhekim Akel, yapılan çalışmaların temel amacının halkına daha etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak olduğunu vurgulayarak, modern cerrahi uygulamalar ve teknolojik yatırımlarla hastanenin hizmet kapsamının genişletildiğini söyledi.

BAŞHEKİM AKEL, 2025 YILINI DEĞERLENDİRDİ