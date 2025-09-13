A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025 Finalinde: Kabineden Tebrik Mesajları

Kabine üyeleri, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı mağlup ederek finale çıkan A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 00:24
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı. Milli takımın başarısı, siyaset ve spor çevrelerinden yoğun tebrik mesajlarıyla karşılandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih yazıyoruz. A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finalde. Sizinle gurur duyuyoruz, 12 Dev Adam. Son bir adım kaldı. Haydi şampiyonluğa." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından, "Finaldeyiz. Haydi 12 Dev Adam, kapanışa şampiyonluk yakışır." paylaşımında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Finaldeyiz. 85 milyon tek yürek, inandık ve başardınız. Final yolunda gösterdiğiniz mücadele, azim ve inançla bizlere büyük bir gurur yaşattınız. Şimdi sıra şampiyonlukta." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal'deki hesabından "Muhteşem bir maç, 26 sayı fark ve finaldeyiz. Harikasınız 12 Dev Adam, size şampiyonluk çok yakışacak." paylaşımı yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından, "12 Dev Adam finalde. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı mağlup ederek finale çıkan milli takımımızı tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonluğu bize çok yakışacak." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Potada tarih yazıyoruz. 24 yıl sonra bir kez daha EuroBasket finalindeyiz. 12 Dev Adam sahada ve yüreklerde hep bizimlesin, gururumuzsun. Başarılarınızı gönülden tebrik ediyorum. Şimdi hep birlikte zafer zamanı."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de NSosyal'deki hesabından, "Finaldeyiz. 12 Dev Adam, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Yürekle, inançla, mücadeleyle bu gurur hepimizin." ifadelerini kullandı.

Kabineden gelen mesajlar, milli takımın finaldeki mücadelesine halk ve siyaset desteğinin göstergesi olurken, hedefin şampiyonluk olduğu vurgulandı.

