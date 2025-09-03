AA Özel Haber Gündemi — 3 Eylül 2025: Erdoğan'dan Tarım ve Uluslararası Gelişmeler

AA Özel Haber Gündemi — 3 Eylül 2025

Anadolu Ajansı'nın günün öne çıkan haber başlıkları: İç politika, ekonomi, uluslararası diplomasi, teknoloji, çevre ve spor alanlarından derlenen başlıklar aşağıda yer almaktadır.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektupları 2 bin şehit ailesi ve gaziye ulaştı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 2 bin şehit ailesi ve gazi ailemize ulaştık. Bu ay sonuna kadar da yaklaşık 20 bin şehit, gazi ailemize ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. (Betül Bilsel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İşlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması: İlk kiralamalar kasımda başlayacak

Geçen yıl mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekar alan "işlenmeyen tarım arazisi" olarak tespit edildi. Bu üretim yılı verilerinin ardından, iki üretim yılında üst üste işlenmeyen arazi miktarı kesinleşecek ve kiralama süreçleri Kasım ayında başlayacak. (Mehmet Can Toptaş/Ankara)

3- Belçika Dışişleri Bakanı Prevot: Filistin Devleti'ni tanıma kararı diplomatik mesaj amaçlı

Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararını değerlendirirken, "Adından da anlaşılacağı gibi 'iki devletli' bir çözüm istiyorsak, iki devlete ihtiyacımız var... Bu nedenle Suudi Arabistan ve Fransa'nın girişimiyle önümüzdeki haftalarda New York'ta güçlü bir diplomatik mesaj göndermek amacıyla Filistin Devleti'ni tanımaya karar verdik" ifadelerini kullandı. Prevot ayrıca, "Açıkçası, kişisel görüşüme göre, bu açıkça bir soykırımdır. Bu yüzden Belçika hükümetine net karar alması için bu kadar baskı yaptım" dedi. (Selen Valente Rasquinho/Brüksel) (Fotoğraflı/Görüntülü)

4- Türkiye, KOBİ'leri 'akıllandırarak' 3 yılda Turcorn sayısını 25'e çıkarmayı hedefliyor

Akıllı KOBİ Platformu'nun "KOBİ'lerin Dijital Dönüşüm Raporu"na göre KOBİ'lerin farkındalık, teknolojik altyapı, finansal kaynak ve nitelikli iş gücü alanlarında desteklenmesi kritik. Rapora göre, 12. Kalkınma Planı (2024-2028) doğrultusunda adımlar atılırsa KOBİ'lerin 2028 itibarıyla 120 milyar dolarlık ihracata ulaşması ve 40 bin işletmenin ciro bazında büyüme kaydetmesi öngörülüyor. (Zeynep Duyar/Ankara)

5- Yılın ilk 3 ayında yaklaşık 4 milyon cihazın IMEI kaydı yapıldı

Bu dönemde toplam IMEI kaydı yapılan cihaz sayısı yaklaşık 4 milyon olurken, kayıtlı akıllı telefon sayısı 2 milyon 784 bin olarak kaydedildi. En çok kayıt edilen markalar arasında Apple, Samsung ve Redmi öne çıktı. (Mertkan Oruç/Ankara)

6- Türk güvenlik araştırmacısı TeslaMate uygulamasındaki açığı belirledi

SwordSec'in kurucusu Seyfullah Kılıç, açık kaynaklı TeslaMate uygulamasındaki yanlış yapılandırılmış sunucuların internete açık bırakıldığında yüzlerce Tesla aracının hassas verilerini yetkisiz erişime açtığını tespit etti. Kılıç daha önce Google, Facebook, X ve CERN uygulamalarındaki açıkların tespitinde de çalışmalar yaptı. (Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

7- Kuraklığa karşı her alanda risk yönetimi gerekiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, "Bu afete dönüşmeden önce risk yönetimini sadece tarımda değil, sanayide de bireysel kullanımlarda da her alanda yapıyor olmamız lazım" diye uyardı. Türkiye'de %52 olan sulama randımanının önce %60'a, ardından %65'e çıkarılması hedefleniyor. (Mehmet Can Toptaş/Ankara)

8- Batarya geri dönüşümü ve kritik madenlerin değerlendirilmesi

TTGV'nin "Batarya Geri Dönüşüm ve İkincil Kullanım Teknolojileri" ön raporuna göre Türkiye'de batarya üretim tesislerine yapılan yatırımlar 1 milyar doları geçti. TTGV Yenilikçi Teknoloji Programları Direktörü Dr. Serdar Gökpınar, batarya geri dönüşümünün stratejik ve ekonomik önemi üzerinde durdu. (Yeter Ada Şeko/İstanbul)

9- Arktik'e artan deniz trafiği ekosistemi tehdit ediyor

2013-2023 döneminde Arktik bölgesine giren gemi sayısı %37 arttı; bu durum sera gazı ve siyah karbon emisyonlarını yükseltti. Prof. Dr. Cem Gazioğlu, Arktik ekosistemine zarar vermeyen politikaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. (Gülseli Kenarlı/İstanbul)

10- İspanyol öğretmenlerden İsrail'e karşı eylem

"Marea Palestina" hareketinin sözcülerinden öğretmen Fernando Mazo, İspanya hükümetinden İsrail ile ticari ve diplomatik ilişkileri kesmesini talep ettiklerini söyledi. Eyleme katılan öğretmen Gema Quintana ise yeni eğitim yılına "her şey normalmiş gibi" başlanamayacağını belirtti. (Şenhan Bolelli/Madrid) (Fotoğraflı/Görüntülü)

11- UNICEF: Gazze'de durum "tam bir felaket"

UNICEF Sözcüsü Tess Ingram, kıtlığın Gazze'nin orta kesimlerine birkaç hafta içinde yayılma riski olduğunu belirterek, ailelerin yiyecek ve su bulmakta çaresiz kaldığını aktardı. Bombardımanlar nedeniyle nüfusun batıya, sahil ve geçici barınaklara yöneldiği bildirildi. (Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

12- Sivas Kongresi 106 yaşında

4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü Sivas'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Özden Aydın, kongrenin Kurtuluş Savaşı'nın parolasını belirlediğini ve "Ya İstiklal Ya Ölüm" sloganının önemini vurguladı. (Halife Yalçınkaya/Sivas) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

13- Türkiye sağlık turizminde kardiyolojide öne çıkıyor

Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Aritmi Kliniği Direktörü Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, ablasyon ve ritim bozukluğu tedavilerinde ileri teknoloji ve hasta memnuniyetinin Türkiye'yi tercih edilir kıldığını belirtti. (Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- A Milli Futbol Takımı 642. maçına çıkıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Türkiye yarın Gürcistan ile karşılaşacak. Milli takım tarihindeki veriler: toplam 641 maç (354 resmi, 287 özel), 251 galibiyet (biri hükmen), 150 beraberlik, 240 yenilgi. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Ay-yıldızlılar 24. maçını oynayacak. (Hilmi Sever/ Tiflis) (Grafikli)

15- Uğurcan Çakır, Türk futbol tarihinin en pahalı üçüncü transferi

Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 27,5 milyon avro garanti bedel ödeyecek. Uğurcan, Trabzonspor'da çıktığı 292 maçın 92'sinde gol yemedi. Kulübün son 1 ayda yaptığı harcama bu transferle birlikte yaklaşık 133 milyon avroya yaklaşacak. (Can Öcal/İstanbul) (Grafikli)

16- Fenerbahçe'nin kasasını genç oyuncular doldurdu

Fenerbahçe, son 3 sezonda A Takım'a kazandırdığı genç oyuncuları satarak yaklaşık 75 milyon avro gelir elde etti. Ali Koç döneminde kulüp, 8 sezonda 7'sinde en az bir oyuncuyu yüksek bonservisle satmayı başardı. (Süha Gür/İstanbul)

