AAtölye'de Stres Yönetimi Eğitimi Başarıyla Gerçekleştirildi

AAtölye'de Stres Yönetimi Eğitimi

Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Stres Yönetimi Eğitimi, katılımcılara etkili stresle başa çıkma stratejileri sunarak önemli bilgiler aktardı. Eğitim, uzman eğitmenler tarafından verilirken, katılımcılar farklı teknikler öğrenme fırsatı buldu.

Eğitim İçeriği ve Katılımcıların Yorumları

Katılımcılar, stresin yönetiminde kullanılabilecek pratik yöntemler üzerinde durulduğunu ve nasıl daha verimli çalışma yöntemleri geliştirebileceklerini öğrendiklerini belirttiler. Eğitimin interaktif yapısı, katılımcılara kendi deneyimlerini paylaşma ve grup içinde fikir alışverişinde bulunma imkanı sağladı.

AAtölye, bu tür eğitimlerle bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve iş dünyasında karşılaşılan zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda "Stres Yönetimi Eğitimi" düzenlendi. AA Atölye'de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar tarafından AA çalışanlarına, stres yönetimine ilişkin bilgiler verildi.

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda "Stres Yönetimi Eğitimi" düzenlendi. AA Atölye'de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar tarafından AA çalışanlarına, stres yönetimine ilişkin bilgiler verildi.