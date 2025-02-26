AB, Batı Şeria'daki Tırmanan Şiddeti Kınadı

AB, Batı Şeria'daki artan şiddet olaylarını kınayarak insani yardımın kesintisiz sürmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 21:04
AB, Batı Şeria'daki Tırmanan Şiddeti Kınadı

AB, Batı Şeria'daki Tırmanan Şiddeti Kınadı

Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan "tırmanan şiddet olaylarını" kınadı. Cenevre'de gerçekleştirilen BM İnsan Hakları Konseyi'nin 58. Oturumu'nda konuşan AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlardaki delegasyonunun başkanı Lotte Knudsen, Batı Şeria'daki durumu değerlendirdi.

Ateşkes Sonrası İnsani Yardımda Artış

Knudsen, Gazze'deki ateşkesten bu yana insani yardımın artışını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "AB, yasal olarak bağlayıcı olan Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararlarının tam olarak uygulanması gerektiğini hatırlatmaktadır," dedi.

AB'nin İnsani Yardım Talepleri

İnsani yardım erişiminin kesintisiz sağlanması konusunda ısrar eden Knudsen, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da dahil olmak üzere BM kuruluşlarının yardım dağıtımındaki kritik rolüne dikkat çekti.

Derin Endişelere Dikkat Çekildi

Batı Şeria'daki kötüye giden durumla ilgili derin endişelerini dile getiren Knudsen, "AB, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da tırmanan olayları şiddetle kınamaktadır," ifadesini kullandı. Ayrıca İsrail'i BM'nin insan hakları mekanizmalarıyla tam işbirliği yapmaya davet etti.

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas ile 19 Ocak'ta varılan ateşkesin ardından, 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde başlattığı saldırılar hızla yayılmaya devam ediyor. Son iki gündür mülteci kamplarını hedef alan İsrail askerleri, Cenin, Tulkerim ve Tubas bölgelerinde ciddi tahribatlar oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu saldırılar sonucunda 61 Filistinli yaşamını yitirirken, binlerce kişi zorla yerinden edildi ve bölgedeki altyapı ile mülkler büyük zarar gördü. 23 Şubat akşamı meydana gelen olaylarda, tanklarla Batı Şeria'ya giren İsrail güçleri, kuzeydeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

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