AB'den Bosna Hersek'e Acil Yardım: 20 Milyon Euro Sağlanacak

AB, Bosna Hersek İçin Acil Yardım Kararı Aldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bosna Hersek'te 4 Ekim tarihinde gerçekleşen sel felaketi sonrası zarar gören bölgeler için toplamda 20 milyon avro yardım sağlanacağını açıkladı.

Saraybosna'da Basın Toplantısı

Batı Balkan turu kapsamında Saraybosna'da bulunan Von der Leyen, burada Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Sel felaketi sonucunda yaşamını yitiren 27 kişinin kaybı dolayısıyla derin üzüntü duyduğunu belirten Von der Leyen, "Hiçbir erteleme olmadan, hemen 20 milyon avro yardım gönderme kararı aldık. İyileşme süreci de AB Dayanışma Fonu tarafından desteklenecek." şeklinde konuştu.

AB Üyelik Süreci Üzerine Vurgu

Von der Leyen, Bosna Hersek'in AB'ye aday ülke statüsünü kazanmasının ardından üyelik müzakerelerine başlanması kararının alındığını belirterek, "Bosna Hersek'in AB üyelik sürecinde kararlı bir duruş sergilediğini gözlemliyorum." ifadesini kullandı.

Yatırım ve Genişleme Politikasına Odaklanma

Yeni görev döneminde AB'nin genişleme politikasına daha fazla odaklanacaklarını söyleyen Von der Leyen, bu çerçevede yatırım konularını da ele alacaklarını ifade etti. Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Kristo, AB'nin desteği için teşekkür ederek, ülkesinin AB üyelik süreçlerinin bilincinde olduğunu ve gereken adımları atacaklarını kaydetti.

Diğer Ziyaretler ve İncelemeler

Bosna Hersek'deki görüşmelerinin ardından, Von der Leyen, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı üyeleri Denis Becirovic, Zeljko Komsic ve Zeljka Cvijanovic ile bir araya geldi. Ayrıca, sel bölgesinde de incelemelerde bulundu. AB Komisyonu Başkanı, Bosna Hersek'ten sonra Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Kosova ve Karadağ'ı da ziyaret edecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (solda), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo (sağda) ile basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (solda), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo (sağda) ile basın toplantısı düzenledi.