AB'den Nijerya'nın Dijital Altyapısına 18 Milyon Avro Destek

Avrupa Birliği (AB), Nijerya'nın dijital kamu altyapılarını güçlendirmek amacıyla 18 milyon avro ek destek sağlayacağını duyurdu. Destek, Nijerya Veri Değişim Platformu (NGDX) çevresinde ele alındı.

AB Desteğinin Kapsamı ve Amaçları

AB'nin Nijerya ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Daimi Temsilcisi Massimo De Luca, teknik yuvarlak masa toplantısında söz konusu desteğin ülkenin kapsayıcı ve güvenli dijital ekosistem oluşturma çabalarına katkı sağlayacağını belirtti. De Luca, Nijerya'nın AB'nin Küresel Geçit Stratejisi ve Uluslararası Dijital Stratejisi kapsamında "önemli bir ortak" olduğuna vurgu yaptı ve "Dijital Kamu Altyapısı, büyümeyi tetikleyecek, güvenli ve kapsayıcı dijital ekosistemler oluşturma potansiyeline sahip bir öncelik alanıdır." ifadelerini kullandı.

Projeler ve Hedefler

De Luca, Nijerya'nın dijital dönüşümüne yönelik projeler arasında, ülke genelinde 90 bin kilometrelik fiber optik kablo döşenmesini öngören BRIDGE projesi gibi inisiyatiflerin önemine dikkat çekti. AB desteğinin, bu tür altyapı projelerini ve veri paylaşımını kolaylaştıracak girişimleri güçlendirmesi bekleniyor.

Nijerya'nın Perspektifi

Nijerya İletişim, İnovasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Dr. Bosun Tijani ise NGDX girişiminin ülkenin dijital dönüşüm yolculuğunda kritik bir rol oynayacağını söyledi. Tijani, Nijerya'nın halihazırda başarılı bir dijital kamu altyapısı için gerekli üç temel unsurdan ikisine sahip olduğunu vurgulayarak, "Ulusal Kimlik Sistemi ve Ödeme Altyapısı. Sıradaki adım, kamu ve özel sektörün verileri güvenli bir şekilde paylaşmasına imkan tanıyacak, vatandaşlara daha iyi hizmet sunarken mahremiyet, güvenlik ve hesap verebilirliği garanti edecek." dedi.

Bakan Tijani, projenin 2025 sonuna kadar hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirtti. AB'nin sağladığı ek finansmanın, Nijerya'nın dijital hizmetleri geliştirme ve veri yönetiminde güvenlik ile kapsayıcılığı artırma hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.