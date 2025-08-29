DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,13 0,02%
ALTIN
4.563,38 -1,24%
BITCOIN
4.452.186,97 3,31%

AB'den Nijerya'nın Dijital Altyapısına 18 Milyon Avro Destek

AB, Nijerya'nın dijital kamu altyapılarını güçlendirmek için 18 milyon avro ek destek açıkladı; NGDX ve BRIDGE projeleri ön plana çıkıyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 20:07
AB'den Nijerya'nın Dijital Altyapısına 18 Milyon Avro Destek

AB'den Nijerya'nın Dijital Altyapısına 18 Milyon Avro Destek

Avrupa Birliği (AB), Nijerya'nın dijital kamu altyapılarını güçlendirmek amacıyla 18 milyon avro ek destek sağlayacağını duyurdu. Destek, Nijerya Veri Değişim Platformu (NGDX) çevresinde ele alındı.

AB Desteğinin Kapsamı ve Amaçları

AB'nin Nijerya ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Daimi Temsilcisi Massimo De Luca, teknik yuvarlak masa toplantısında söz konusu desteğin ülkenin kapsayıcı ve güvenli dijital ekosistem oluşturma çabalarına katkı sağlayacağını belirtti. De Luca, Nijerya'nın AB'nin Küresel Geçit Stratejisi ve Uluslararası Dijital Stratejisi kapsamında "önemli bir ortak" olduğuna vurgu yaptı ve "Dijital Kamu Altyapısı, büyümeyi tetikleyecek, güvenli ve kapsayıcı dijital ekosistemler oluşturma potansiyeline sahip bir öncelik alanıdır." ifadelerini kullandı.

Projeler ve Hedefler

De Luca, Nijerya'nın dijital dönüşümüne yönelik projeler arasında, ülke genelinde 90 bin kilometrelik fiber optik kablo döşenmesini öngören BRIDGE projesi gibi inisiyatiflerin önemine dikkat çekti. AB desteğinin, bu tür altyapı projelerini ve veri paylaşımını kolaylaştıracak girişimleri güçlendirmesi bekleniyor.

Nijerya'nın Perspektifi

Nijerya İletişim, İnovasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Dr. Bosun Tijani ise NGDX girişiminin ülkenin dijital dönüşüm yolculuğunda kritik bir rol oynayacağını söyledi. Tijani, Nijerya'nın halihazırda başarılı bir dijital kamu altyapısı için gerekli üç temel unsurdan ikisine sahip olduğunu vurgulayarak, "Ulusal Kimlik Sistemi ve Ödeme Altyapısı. Sıradaki adım, kamu ve özel sektörün verileri güvenli bir şekilde paylaşmasına imkan tanıyacak, vatandaşlara daha iyi hizmet sunarken mahremiyet, güvenlik ve hesap verebilirliği garanti edecek." dedi.

Bakan Tijani, projenin 2025 sonuna kadar hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirtti. AB'nin sağladığı ek finansmanın, Nijerya'nın dijital hizmetleri geliştirme ve veri yönetiminde güvenlik ile kapsayıcılığı artırma hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum’da Tırın Çarptığı 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
MKE'nin 'Drone Kubbesi' EBU Yaklaşmasıyla Çok Alçak İrtifada Katmanlı Savunma
3
Muğla'da yangın söndürme uçağı Yatağan'da tarlaya zorunlu iniş yaptı
4
Sivas Hafik'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Kişi Yaralandı
5
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
6
Kassam Tugayları Gazze’de İsrail Tankı ve 2 Zırhlıyı Hedef Aldı
7
TBMM Oybirliğiyle Kabul Etti: İsrail'in Gazze'deki Soykırım Tezkeresi

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı