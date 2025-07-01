AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos: "Farklılıklar Üzerine İnşa Edilmiş Bir Birlik"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, birliğin farklılıklar üzerine inşa edildiğini vurguladı. Kos, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile birlikte Üsküp'te yapılan AB ve Batı Balkanlar Liderler Toplantısı'nda ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Kos, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu fırsat penceresini değerlendirin. Jeopolitik ortam değişti ve AB başkentlerinde genişleme konusunda gerçek bir bağlılık görüyoruz," dedi.

Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonuna da değinen Kos, yoğun reform çalışmaları ve yasal düzenlemelerin yapılması halinde 1 Ocak 2026'dan itibaren Batı Balkan ülkeleri arasında ücretsiz dolaşım (roaming) sağlanabileceğini ifade etti.

Kos, Arnavutluk Başbakanı Edi Ramaya bir sonraki toplantının kendi ülkesinde yapılması yönündeki daveti dolayısıyla teşekkür ederek, "Sonbaharda yapılacak bir sonraki liderler toplantısını sabırsızlıkla bekliyorum," şeklinde konuştu.

Kuzey Makedonya'nın üyelik süreci ve komşusu Bulgaristan ile olan ikili sorunlarına değinen Kos, "Avrupa Komisyonu için durum net. Eğer Kuzey Makedonya anayasasını değiştirir ve bunu yerine getirirse ki bu kolay bir şey değilse, o zaman hemen hükümetler arası konferansa başlanmalı; başka siyasi karar veya şartlar olmamalı. AB'ye üyelik, Makedonların kimliğini, kültürünü ve dilini korumanın en iyi yoludur, çünkü AB farklılıklar üzerine inşa edilmiştir," dedi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski de Avrupa Komisyonu'nun ülkesine AB yolunda verdiği destek için teşekkür ederek, ülkede reformların uygulanması konusunda kendi iradelerine vurgu yaptı. Mickoski, "Avrupa yolunda attığımız adımlar açık yürekle ve açık zihinle, Avrupa değerlerini kabul ederek atılıyor; ancak bu değerlere ait olmayan şantajlara karşıyız. Avrupa süreci maskesi altında hiçbir dayatmayı kabul etmiyoruz," ifadelerini kullandı.

Başbakan Mickoski ayrıca, Batı Balkanlar'ın AB'ye sadece sözle değil, reformlarla, somut sonuçlarla ve vatandaşların günlük yaşamında hissedilen bir entegrasyonla yaklaşması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Üsküp'te yapılan AB ve Batı Balkanlar Liderler Toplantısı'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos (sol3), Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski (ortada), Arnavutluk Başbakanı Edi Rama (sağ3), Kosova Başbakanı Albin Kurti (sağ2), Karadağ Dışişleri ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Filip Ivanovic (sağda), Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo (sol2), Sırbistan Avrupa Entegrasyonu Bakanı Nemanja Starovic (solda) katıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Üsküp'te yapılan AB ve Batı Balkanlar Liderler Toplantısı'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos (sol3), Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski (ortada), Arnavutluk Başbakanı Edi Rama (sağ3), Kosova Başbakanı Albin Kurti (sağ2), Karadağ Dışişleri ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Filip Ivanovic (sağda), Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo (sol2), Sırbistan Avrupa Entegrasyonu Bakanı Nemanja Starovic (solda) katıldı.