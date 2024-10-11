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AB Karma İstişare Komitesi'nden Kayaşehir Ziyareti

Nevşehir'deki tarihi Kayaşehir, AB Karma İstişare Komitesi üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 13:50
AB Karma İstişare Komitesi'nden Kayaşehir Ziyareti

AB Karma İstişare Komitesi Üyeleri Kayaşehir'i Ziyaret Etti

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi üyeleri, Nevşehir'deki tarihi kaya oyma yerleşimi Kayaşehir'i keşfetmek için bir araya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin organizasyonu ile gerçekleştirilen 42. toplantıya katılan yabancı üyeler, şehir merkezindeki bu önemli tarihi alanı ziyaret etti.

Kayaşehir’in Tarihsel Önemi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan "Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" çerçevesinde 2014 yılında gün yüzüne çıkarılan ve 2020'de turizme kazandırılan Kayaşehir, bezirhane, kilise, yaşam alanları ve tünelleriyle ziyaretçilerini büyüledi.

Başkan Arı'nın Açıklamaları

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada, çeşitli ülkelerden gelen sivil toplum temsilcilerini ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Başkan Arı, "Kayaşehir, Kapadokya'nın en popüler turizm merkezlerinden biri haline geldi ve konuklarımızın buraya olan ilgisi oldukça yüksek. Bu tür faaliyetler, Kayaşehir'in daha fazla tanınmasına vesile oluyor," dedi.

Gelecek Etkinlikler

Başkan Arı, ayrıca, 22 Ekim'de 30'a yakın büyükelçiyi yine Nevşehir'de ağırlayacaklarını belirterek, bu ziyaretlerin tarihi alanların tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade etti. Heyet, ayrıca restorasyonu tamamlanan 19. yüzyıl eseri Meryem Ana Kilisesi'ni de gezmeyi ihmal etmedi.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi üyeleri Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi...

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi üyeleri Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi. Kayaşehir'deki bezirhane, kilise, yaşam alanları ve tünellerde dolaşan üyeler, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi üyeleri Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi...

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi üyeleri Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi. Kayaşehir'deki bezirhane, kilise, yaşam alanları ve tünellerde dolaşan üyeler, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi üyeleri Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi...

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi üyeleri Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi. Kayaşehir'deki bezirhane, kilise, yaşam alanları ve tünellerde dolaşan üyeler, yetkililerden bilgi aldı.

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