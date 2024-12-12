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AYM'den 10 Siyasi Partiye Mali Denetim Kararı

Anayasa Mahkemesi, 10 siyasi partinin mali denetim sonuçlarını açıkladı ve bazı partiler hakkında yasal işlem yapılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 02:06
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 02:06
AYM'den 10 Siyasi Partiye Mali Denetim Kararı

AYM'nin Siyasi Partilere Yönelik Mali Denetim Kararları

Anayasa Mahkemesi (AYM), 10 siyasi partinin mali denetimlerine dair önemli kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı. Kararlara göre, Demokratik Sol Parti, Emekçi Hareket Partisi, Sağduyu Partisi, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Ulusal Parti, Hak ve Hakikat Partisi, Umut Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Millet Partisi ve Merkez Parti'nin 2020 yılına ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme, bu partilerin mali durumlarının, belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere dayalı olarak doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

Bununla birlikte, Hak ve Adalet Partisi için kritik bir durum söz konusu. AYM, bu partinin siyasi parti teşkilat listesinde yer alan 58 kişiye ait bilgilerin istenilen şekilde təqdim edilmemesi nedeniyle, parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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