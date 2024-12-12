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Boğulmuş Gibi Göründü, Aylar Sonra Mahkemeye Çıktı: Ryan Borgwardt Olayı

Ryan Borgwardt, kaybolmuş gibi göstererek Avrupa'ya kaçtıktan sonra Wisconsin'e döndü ve mahkemede ifade verdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 02:03
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 02:03
Boğulmuş Gibi Göründü, Aylar Sonra Mahkemeye Çıktı: Ryan Borgwardt Olayı

Boğulduğu Zannedilen Kanocu, Aylar Sonra Ülkesine Döndü

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Green Lake gölünde boğulduğu izlenimini yaratarak Avrupa'ya kaçan Ryan Borgwardt (45), aylar sonra ülkesine dönerek mahkeme önüne çıktı. Green Lake ilçesi Şerifi Mark Podoll, düzenlediği basın toplantısında Borgwardt'ın kaybolduktan yaklaşık dört ay sonra "kendi isteğiyle geri döndüğünü" duyurdu.

Boğulma İddiası ve 54 Gün Süren Arama

Evli ve üç çocuk babası olan Borgwardt, ağustos ayında gölde balık tutarken kayboldu. Podoll, yetkililerin gölün zemininde batan kanosu ve cep telefonunu bulduktan sonra Borgwardt’ı, boğuldu sanarak 54 gün boyunca aradığını ifade etti.

Borgwardt'ın Açıklamaları

Podoll, Borgwardt'ın ilerleyen günlerde ABD polisiyle iletişime geçtiğini ve Avrupa'da olduğunu bildirerek "ölme numarasını" ailevi bir mesele nedeniyle planladığını belirtti. 10 Aralık'ta ülkesine dönen Borgwardt, gözaltına alındı ve bugün mahkemede ifadesini verdi.

Tazminat Talebi ve Arama Çalışmalarının Maliyeti

Mahkeme kayıtlarına göre, ailesiyle irtibata geçen bir kişi için son olarak izine rastlanan gölde gerçekleştirilen arama çalışmalarının maliyeti 10 binlerce dolar olarak belirlendi. Bu nedenle, Borgwardt'tan tazminat ödemesi talep edildi. Belgelerde ayrıca, Borgwardt'ın gölden elektrikli bir bisikletle uzaklaştığını ve bir otobüsle önce Kanada'ya, ardından Avrupa'ya geçtiğini anlattığı kaydedildi.

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