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BM Genel Kurulu, Gazze İçin Derhal Ateşkes ve Esirlerin Serbest Bırakılmasını Talep Etti

BM Genel Kurulu, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını ve esirlerin koşulsuz serbest bırakılmasını isteyen bir karar tasarısını kabul etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 01:31
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 01:31
BM Genel Kurulu, Gazze İçin Derhal Ateşkes ve Esirlerin Serbest Bırakılmasını Talep Etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de derhal kapsayıcı ve kalıcı ateşkes ile esirlerin koşulsuz serbest bırakılmasına yönelik bir karar tasarısını kabul etti. Filistin tarafından sunulan bu tasarı, 193 üye devletten 158'i tarafından onaylandı. Oylamada 9 "hayır", 13 "çekimser" oy kullanıldı.

Kararda, tarafların tutukladıkları kişilere dair uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulanırken, özellikle keyfi olarak tutuklananların ve alıkonulan cesetlerin bırakılması talep edildi.

Karar, Gazze Şeridi'nde sivillerin hayati öneme sahip temel hizmetlere ve insani yardıma erişimlerinin derhal sağlanmasını istedi. Filistinlilerin aç bırakılmasına yönelik her türlü çabanın reddedildiği belirtilirken, insani yardımın tam, hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde Gazze'ye ulaşması gerektiği ifade edildi. Özellikle kuşatma altında bulunan kuzey Gazze'deki acil insani yardıma ihtiyaç duyan siviller için bu yardımın sağlanması talep edildi.

Ateşkes ve Esirlerin Serbest Bırakılması için Acil Gereklilik

Kararda, sivillerin korunması gerekliliğinin altı çizilerek, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2735 sayılı kararı uyarınca derhal kalıcı ve kapsamlı ateşkesin sağlanması, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması gibi talepler yer aldı. Ayrıca, Filistinli mahkumların takası ve öldürülen esirlerin kalıntılarının iadesi gibi konular da gündeme geldi.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'deki insani müdahalenin temel taşı olduğu vurgulandı. Ajans'ın görev alanını zayıflatmaya yönelik eylemler reddedilirken, Genel Sekreter’in ve Ajans’ın tarafsızlık ilkesine uyum sağlama mekanizmalarına yönelik bağımsız inceleme tavsiyelerinin uygulanması için destek sağlanması istendi.

Kısa ve Orta Vadede İhtiyaçları Belirlemek İçin Rapor Talebi

Kararda, Gazze Şeridi’nin Filistin Devleti’nin bir parçası olduğu ve iki devletli çözüm vizyonuna bağlılık vurgulandı. Gazze’nin Batı Şeria ile Filistin Yönetimi altında birleştirilmesi gerektiği belirtildi. Genel Sekreter’den, kararın uygulanmasına ilişkin yazılı bir değerlendirme sunması talep edildi.

Ayrıca, Genel Sekreter’den Gazze’nin kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarına dair kapsamlı bir yazılı rapor sunması istendi. Bu raporda, ihtilafın Gazze üzerindeki insani, sosyal ve ekonomik etkileri ile BM sisteminin Gazze’ye ilişkin çalışmalarının genel bir değerlendirmesi yer almalıydı.

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