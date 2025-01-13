AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Zatürre Tedavisi Devam Ediyor

Zatürre tedavisi gören AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Almanya'daki durumu hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:28
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Zatürre Tedavisi Devam Ediyor

Ursula von der Leyen'in Tedavi Süreci

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in zatürre tedavisi Almanya'da devam ediyor. Hafta sonu içinde Brüksel'e dönmesi planlanan von der Leyen'in sağlık durumu hakkında güncel bilgiler paylaşıldı.

Basın Toplantısında Açıklama

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho, düzenlediği günlük basın toplantısında von der Leyen'in Hannover'deki evinde tedavi sürecinin sürdüğünü belirtti. Pinho, ayrıca von der Leyen’in bu hafta yapılacak AB Komisyonu toplantısına katılmayacağını, toplantıya yardımcılarından Teresa Ribera'nın başkanlık edeceğini açıkladı.

Gelecek Planlar

Pinho, von der Leyen'in bu haftanın sonunda işbaşı yapmasının beklendiğini duyurdu. Başkanın, gelecek hafta Strazburg'da toplanacak Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'na ve ayrıca Davos Ekonomik Forumu'na katılmasının planlandığını ifade etti.

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