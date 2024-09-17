AB Komisyonu'nun Yeni Genişleme Üyesi Marta Kos, Slovenya Meclisi'nden Onay Bekliyor

AB Komisyonu’na Yeni Üye

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni Genişlemeden Sorumlu Üye olarak Marta Kos'u atadı. Kos'un göreve başlayabilmesi için öncelikle Slovenya Meclisi'nden onay alması gerekiyor.

Slovenya Meclisi'nden Onay Gerekli

Slovenya hükümetinde AB Komisyonu üyeliği için adaylığı açıklanan Kos'un, henüz meclisten onay almadığı belirtiliyor. Kos, yeni görevine dair yaptığı açıklamada, "Slovenya'daki sürecin başarıyla tamamlanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Meclis Oylaması Henüz Yapılmadı

Eski Sayıştay Başkanı Tomaz Vesel'in istifasının ardından yeni aday olarak belirlenen Kos'un durumuna ilişkin meclis oylaması henüz gerçekleşmedi. Başbakan Robert Golob, von der Leyen'in yeni üyeleri açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda, "Slovenya üzerine düşen sorumluluğu kabul ediyor. Kendisine komşu ülkeler ve ötesinde istikrar ve barışı sağlamanın anahtarı teslim edildi" dedi.

Marta Kos'un Geçmişi

Kos, daha önce Almanya ve İsviçre Büyükelçisi olarak görev yapmış, ayrıca 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olmuştu. Yeni görevine geçmeyen Kos, Slovenya'nın uluslararası alanda değer gördüğüne dikkat çekerek, bu durumu olumlu bir gelişme olarak yorumladı.