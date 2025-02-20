AB Komisyonu: Zelenskiy, Demokratik Yollarla Seçilmiş Bir Lider

AB Komisyonu, Ukrayna Başkan Zelenskiy'nin demokratik seçimlerle görevde olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:23
AB Komisyonu: Zelenskiy, Demokratik Yollarla Seçilmiş Bir Lider

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin demokratik seçimlerle göreve geldiğini açıkladı. AB Komisyonu sözcüsü Stefan de Keersmaecker, günlük basın toplantısında, Zelenskiy'nin meşru, özgür, adil ve demokratik bir süreçle seçildiğini belirtti.

Zelenskiy ve Putin Karşılaştırması

Keersmaecker, Rusya'nın Vladimir Putin liderliğindeki yönetimini eleştirerek, "Ukrayna, bir demokrasidir. Putin'in Rusya'sı ise değildir" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenskiy'i "diktatör" şeklinde nitelendirmesine yönelik bir yanıt olarak öne çıktı.

Trump'ın Eleştirisine Yanıt

Geçtiğimiz günlerde Trump, Zelenskiy'yi seçim yapılmaması dolayısıyla eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. AB sözcüsü, Amerikalı yetkililerin dile getirdiği konularla ilgili herhangi bir bilgi paylaşamayacağını, bu durumun onlara sorulması gerektiğini ifade etti.

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