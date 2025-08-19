AB Liderleri, Ukrayna'da Barış İçin ABD ile Ortak Çabayı Taahhüt Etti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna konusundaki değerlendirmesinin ardından AB liderlerinin Ukrayna'ya desteğini sürdürme ve ABD ile barış çabalarını ilerletme taahhüdünü yineledi.

Costa'nın Değerlendirmesi ve Konsey Toplantısı

Costa, dün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla yapılan görüşmeyi ele almak üzere düzenlediği AB Konseyi toplantısı sonrasında, ABD merkezli X platformundan açıklama yaptı.

Toplantının ardından Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildiren Costa, AB'nin Ukrayna'ya olan birlik ve sarsılmaz desteğini ve Rusya üzerindeki baskıyı sürdürme kararlılığını vurguladığını aktardı.

Öncelikler ve Sonraki Adımlar

Costa, en öncelikli hedeflerin katliamı durdurmak, esir değişimini iletmek, tutuklu değişimini ilerletmek ve Rusya tarafından kaçırılan çocukların geri dönüşünü sağlamak olduğunu belirtti.

AB Konseyi Başkanı ayrıca, somut ve temel güvenlik garantileri üzerinde ABD ile çalışılacağını ve Zelenskiy ile birlikte adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak üzere sonraki adımların hazırlanacağını söyledi. Costa, Ukrayna'yı AB üyeliği yolunda destekleme taahhüdünü de yineledi.

Washington Görüşmesinin Katılımcıları ve Son Açıklamalar

ABD Başkanı Trump dün Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

Görüşme sonrası Trump, Avrupalı liderlerle buluşmasının çok iyi geçtiğini belirterek, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başlandığını açıkladı.