İstanbul'da Makas ve Emniyet Şeridi İhlaline Ağır Para Cezası: 23.680 ve 29.000 TL

Büyükçekmece'de makas atan A.Y. ile Beylikdüzü'nde emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere 23.680 TL ve 29.000 TL para cezaları kesildi, adli işlemler başladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:30
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin sanal trafik devriyesi çalışmaları sonucu, İstanbul'da iki ayrı olayda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere idari ve adli işlemler uygulandı.

Büyükçekmece'de makas atan sürücü yakalandı

Büyükçekmece Avrupa E-6 yolu Kumburgaz mevkisinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 34 HCB 943 plakalı araçla makas atan sürücünün kimlik ve adres tespiti yapıldı. Sürücü A.Y. gözaltına alındı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "yakın takip", "makas atmak", "emniyet şeridi kullanmak", "saygısızca araç kullanmak", "görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak" ve "standart dışı süspansiyon sistemi kullanmak" maddelerinden toplam 23.680 lira para cezası kesildi. Ayrıca hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

Beylikdüzü'nde emniyet şeridi ihlali ve tartışma

15 Eylül'de Kumcular Caddesi Haramidere istikametinde meydana gelen olayda, sosyal medyadaki görüntülere göre emniyet şeridini kullanan servis araçları ve trafikte yaşanan tartışmayla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede 34 LIP 415 plakalı araç sürücüsü M.A., 34 LOS 675 plakalı araç sürücüsü N.K. ve 34 KCZ 076 plakalı araç sürücüsü U.Y. tespit edilip yakalandı.

Üç sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet şeridi ihlali", "yayaların kara yollarında trafiği tehlikeye sokacak davranışlarda bulunması", "saygısızca araç kullanmak", "muayenesiz araç" ve "ani yavaşlamak" maddelerinden toplamda 29.000 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca M.A. ve N.K. hakkında "darp" gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

