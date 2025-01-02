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AB, Macaristan'a 1 milyar avroluk Fon Kesintisi Uyguladı

AB, hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Macaristan'a ayrılan fonlardan 1 milyar avro kesinti yaptı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 18:21
AB, Macaristan'a 1 milyar avroluk Fon Kesintisi Uyguladı

Avrupa Birliği'nden Macaristan'a Sert Darbe

Avrupa Birliği (AB), Macaristan'a ayrılan fonlardan 1 milyar avro kesinti yapma kararı aldı. Bu kesinti, Macaristan'ın hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle gerçekleşti.

Kesinti Detayları

AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, yaptığı açıklamada, AB Konseyi'nin Uyum Politikası kapsamında Macaristan'a 2022'de taahhüt ettiği fonların bir kısmının askıya alındığını duyurdu. Itkonen, "2022 için askıya alınan taahhütlerin ilk dilimi 1,04 milyar avro tutarında olup 2024 sonunda sona erdi" dedi.

Macaristan ile AB Arasında Gerginlik

Macaristan'ın AB ile yaşadığı gerginlikler, Başbakan Viktor Orban'ın 2010'da göreve gelmesiyle derinleşmeye başladı. Orban, muhafazakar görüşleri ve milli egemenlik vurgusu ile Macar kültürünü ön plana çıkaran bir yönetim anlayışı benimsedi. Bu durum, AB hukukunun üye ülkeler üzerindeki üstünlüğü konusundaki eleştirileri beraberinde getirdi.

AB'nin Uygulamaları ve Yolsuzluk Endişeleri

AB, 2018'de Macaristan'a karşı uygulanan 7. madde ile oy hakkının elinden alınması sürecini başlattı. Macaristan, basın özgürlüğü, cinsiyet eşitliği ve mülteci hakları gibi konulardaki eleştirilerin ardında sıklıkla veto yetkisini kullandı. Bu hamleler, AB bütçesinin yanı sıra COVID-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı oluşturulan kurtarma planlarını da olumsuz etkiledi.

Demokratik Değerlerin Tehdit Altında Olduğu İddiası

2022'de Avrupa Parlamentosu, Macaristan'ın yönetim şeklinin "seçimli otokrasi" olarak tanımlanmasına ve ülkenin AB değerlerini tehdit ettiğine karar verdi. Aynı yıl, AB fonlarının kötüye kullanılmasına dair endişeler sebebiyle Budapeşte yönetimine karşı bütçeden pay verilmesi, koşulluluk mekanizması çerçevesinde şartlara bağlandı. Macaristan'a, 2024 sonuna kadar gerekli reformları hayata geçirmesi gerektiği bildirildi.

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