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AB'nin İsrail'e Yaptırım Almaması Uzmanlarca 'Hayal Kırıklığı' Olarak Nitelendirildi

Uzmanlar, AB'nin İsrail'e yaptırım kararı almamasını eleştirerek bu durumu 'hayal kırıklığı' olarak tanımladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 11:11
AB'nin İsrail'e Yaptırım Almaması Uzmanlarca 'Hayal Kırıklığı' Olarak Nitelendirildi

AB'nin Yaptırım Kararı ve Uzmanların Değerlendirmeleri

Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası ceza hukuku uzmanları, AB'nin işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları ihlallerinde bulunduğu belirlenen İsrail'e yaptırım kararı almamasını 'hayal kırıklığı' olarak değerlendirdi.

AB dışişleri bakanları, 15 Temmuz'da İsrail'e yaptırım ve Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasıyla ilgili toplandı. Ancak, İspanya, İrlanda ve Slovenya gibi ülkelerin ısrarlı taleplerine rağmen, başta Almanya ve Avusturya'nın itirazları sonucu herhangi bir yaptırım kararı alınamadı.

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan 'Diplomatik Zafer' Açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, AB'nin bu kararı almasını Tel Aviv için 'diplomatik zafer' olarak değerlendirdi. Bristol'daki Batı İngiltere Üniversitesi'nden uluslararası ceza hukuku profesörü Gerhard Kemp, AB'nin tespitlerine rağmen yaptırım kararı almamasını, 'hukuki bir değerlendirmeye dayanmayan siyasi bir karar' olarak yorumladı.

Kemp, AB'nin Gazze'deki soykırımı durdurmak üzere etkin baskı yapabileceğini düşündüğünü, ancak gerekli adımları atmamış olmasının büyük bir hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Avrupa Ülkelerinin Yükümlülükleri

Uzmanlar, AB üyesi ülkelerin uluslararası hukuk çerçevesinde kendi bağımsız yükümlülükleri olduğunu vurguladı. Kemp, 'Bu devletlerin, soykırımın önlenmesi yükümlülükleri var' ifadesini kullandı ve bu sorumlulukların, AB'nin tutumundan bağımsız olarak harekete geçmeleri için sağlam bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Uluslararası Af Örgütü'nden Sert Eleştiriler

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Kurumları Ofisi Direktörü Eve Geddie, toplantı öncesinde AB-İsrail arasındaki insani durum iyileştirmeleri ile ilgili bilgilere sahip olmadıklarını ifade etti. Geddie, 'Toplantının tek yasal ve doğru sonucu, anlaşmanın askıya alınması olabilirdi' diyerek yaşanan durumu eleştirdi.

AB'nin mevcut eylemsizlik halinin, hem iç birliğini hem de insan hakları konusundaki uluslararası itibarını zayıflattığını vurgulayan Geddie, 'AB kendi adımlarını atmazsa, üye devletler tek başına hareket etmek zorunda kalacak' açıklaması ile durumu ele aldı.

Gazze'deki Durum ve Acil Eylem Çağrısı

Geddie, Gazze'deki soykırımın durdurulması için AB'nin hemen harekete geçmesi gerektiğini belirtti. AB'nin yaşananlar karşısında somut adımlar atmadığı takdirde, hem kendi itibarı hem de üye devletlerin birliği açısından tehlike oluşturacağını vurguladı.

Sonuç olarak, AB kurumlarının durumu ele aldığı sıklıkla dile getirilirken, Avrupa Adalet Divanı'na yapılması planlanan şikayet ile ilgili olarak Geddie, divanın AB Komisyonu'nun hukuka aykırılıklarını göz önünde bulunduracağını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası ceza hukuku uzmanları, Birliğin işgal altındaki Filistin...

Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası ceza hukuku uzmanları, Birliğin işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları ihlallerinde bulunduğunu tespit ettiği İsrail'e yaptırım kararı almamasının "hayal kırıklığı" oluşturduğunu ifade etti. Uluslararası Af Örgütü Avrupa Kurumları Ofisi Direktörü Eve Geddie, 15 Temmuz'daki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuçlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası ceza hukuku uzmanları, Birliğin işgal altındaki Filistin...

Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası ceza hukuku uzmanları, Birliğin işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları ihlallerinde bulunduğunu tespit ettiği İsrail'e yaptırım kararı almamasının "hayal kırıklığı" oluşturduğunu ifade etti. Uluslararası Af Örgütü Avrupa Kurumları Ofisi Direktörü Eve Geddie, 15 Temmuz'daki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuçlarını AA muhabirine değerlendirdi.

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