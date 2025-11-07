AB, Ruslara Çok Girişli Schengen Vizesini Kaldırıyor

AB, güvenlik endişeleri gerekçesiyle Rus vatandaşlarına çok girişli Schengen vizesi vermeyi sonlandırıyor; bağımsız gazeteciler ve insan hakları savunucuları için istisnalar olacak.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:23
Güvenlik endişeleri nedeniyle vize kuralları sıkılaştırıldı

Avrupa Birliği (AB), Rus vatandaşlarına çok girişli Schengen vizesi verilmeyeceğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’daki savaşla bağlantılı güvenlik endişelerinin arttığı gerekçesiyle vize kurallarının sıkılaştırıldığı belirtildi. Buna göre Rus vatandaşları artık çok giriş vizesi alamayacak ve her seyahatlerinde yeni bir vize başvurusunda bulunmak zorunda olacak.

Açıklamada önlemin amacının kamu düzeni ve güvenliğini korumak olduğu vurgulandı. Bununla birlikte, bağımsız gazeteciler ve insan hakları savunucuları için istisnalar öngörüleceği kaydedildi.

Kaja Kallas'ın açıklaması

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas sosyal medyadan şunları paylaştı: "Savaş başlatıp Avrupa’da serbestçe hareket etmeyi beklemek pek de haklı bir gerekçe değil. AB, Avrupa topraklarında devam eden insansız hava aracı (İHA) olayları ve sabotajlar nedeniyle Rus vatandaşlarına yönelik vize kurallarını sıkılaştırıyor. AB’ye seyahat etmek bir ayrıcalıktır, garanti değildir"

