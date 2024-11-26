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AB, Suriyeli 3 Bakanı Yaptırım Listesine Dahil Etti

AB, Suriye'deki Esed rejiminin 3 bakanına yaptırım uygulama kararı aldı. Toplam yaptırım listesi 318 kişiye yükseldi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:14
AB, Suriyeli 3 Bakanı Yaptırım Listesine Dahil Etti

AB, Suriyeli 3 Bakanı Yaptırım Listesine Dahil Etti

Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin 3 bakanına yönelik yaptırım kararı aldı. AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de devam eden baskı ve insan hakları ihlalleri nedeniyle bu bakanlar yaptırım listesine eklendi.

Yaptırımların Kapsamı

Listeye eklenen 3 kişi, İç Ticaret ve Tüketicinin Korunması Bakanı Luay İmad Ed-Din El-Muncid, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Firas Hasan Kaddur ve Devlet Bakanı Ahmed Muhammed Postacı'dır. Yaptırım kararının, Suriye rejiminin sivil halka karşı sürdürdüğü şiddetli baskıdaki sorumlulukları nedeniyle alındığı bildirildi.

Bu yaptırımlar, varlıkların dondurulmasını, AB vatandaşları ve şirketlerinin listedekilere fon sağlamasını yasaklamayı ve kişilere seyahat yasağı getirmeyi içermektedir.

Yaptırımlar dahilinde, Suriye'ye yönelik kısıtlayıcı tedbirlere tabi kişi sayısı bu 3 bakanın eklenmesiyle birlikte toplam 318 olmuştur. Yaptırım listesinde ayrıca 86 kuruluş yer almaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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