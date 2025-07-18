AB Türkiye Delegasyonu'ndan Şengen Vize Reformu: Türk Vatandaşları İçin Yeni Kolaylıklar

AB Türkiye Delegasyonu'nda Şengen Vize Toplantısı Düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Türk vatandaşlarının Şengen ülkelerine seyahat süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni 'Cascade' Kuralı ile Vize Süreci Kolaylaşıyor

Ossowski, Türk vatandaşlarının çok girişli uzun süreli Şengen vize alımını daha kolay ve hızlı hale getirecek olan "Cascade" kuralını uygulamaya başladıklarını duyurdu. Bu reformun, Türk vatandaşlarının daha elverişli vize başvuruları gerçekleştirmelerini sağlamak için gerçekleştirildiği belirtildi.

Vize Başvuru Talepleri ve Değişiklikler

Büyükelçi, Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının vize başvurularındaki yeni düzenleme taleplerinin, İstanbul'daki üye devletlerin büyükelçilik ve konsolosluklarından geldiğini ifade etti. Bu talepler üzerine yapılan değişikliklerin Brüksel'deki AB üye devletleri ve AB Komisyonu tarafından onaylandığını kaydetti.

Vize Serbestisi Diyaloğu Yeniden Başlıyor

Ossowski, Türkiye'ye 10 yıldan fazla bir süre önce vize serbestisi sunduklarını vurgulayarak, "Şimdi vize serbestisi diyaloğunu yeniden başlatmak istiyoruz çünkü vize sürecini kolaylaştırmaya devam edebiliriz. Ancak Türkiye'den Şengen bölgesine seyahat etmek isteyen çok sayıda insanın bulunduğu göz önüne alındığında, yoğun konsolosluklar ve uzun bekleme süreleri sorununu asla çözemeyeceğiz." dedi.

Yeni Düzenlemeyle Vize Süreçleri Basitleşiyor

Ossowski, yeni "Cascade reformu" ile Türk vatandaşlarının, önceki üç yıl içinde iki vize alarak yasalara uygun şekilde kullanmaları durumunda, başlangıçta bir yıl geçerli, çok girişli Şengen vizesi alabileceklerini açıkladı. Ayrıca, bu değişim ile birlikte konsolosluklardaki yoğunluğun da azalacağı öngörülüyor.

Uzun Süreli Vize İmkanları Artıyor

Bu yeni uygulamanın başarılı olması durumunda, Türk vatandaşlarının bir sonraki vizesi, çok girişli bir yıllık vize olacak. Ardından, gerekli şartlar sağlandığında, üç yıllık ve beş yıllık vize seçenekleri sunulacak. Böylece Türk vatandaşlarının çok girişli uzun süreli vize alması kolaylaşacak.

Büyükelçi Ossowski, bu değişikliklerin vize başvurusu sayısını ve vize randevusu bekleme süresini azaltacağını da sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski (fotoğrafta), Türk vatandaşlarına yönelik daha elverişli Şengen vize kurallarının uygulanması konusunda AB Delegasyonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski (fotoğrafta), Türk vatandaşlarına yönelik daha elverişli Şengen vize kurallarının uygulanması konusunda AB Delegasyonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.