AB: Ukrayna için NATO'nun 5. Maddesine Benzer Güvenlik Mekanizması Zamanı

AB liderlerinden ortak çağrı: Ukrayna için güçlü güvenlik mekanizması

Avrupa Birliği (AB) liderleri, ABD ile yapılan üçlü görüşmenin ardından, ABD'nin de katılımıyla Ukrayna için NATO'nun 5. maddesine benzer bir güvenlik mekanizması oluşturulması gerektiği mesajını verdi.

Diplomasi ivme kazandı

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa tarafından liderlerle yapılan videokonferansın ardından yayımlanan açıklamada, 3,5 yılı geride bırakan savaş sonrasında diplomatik çabaların hızlandığı ve Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması sürecinin ivme kazandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın sürece katılmayı kabul etmesi "önemli ve memnuniyet verici bir adım" olarak nitelendirildi. Metinde, "Şimdi, NATO’nun 5. maddesine benzer, ABD’nin de dahil olacağı güçlü bir güvenlik mekanizmasını oluşturma zamanı." ifadelerine yer verildi ve Gönüllüler Koalisyonu’nun sürece aktif katılımının önemi vurgulandı.

Güvenlik, destek ve yaptırımlar

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Avrupa’nın "ilk savunma hattı" olduğu hatırlatılarak, AB'nin Ukrayna’ya en fazla askeri ve ekonomik desteği sağlayan aktör olduğu ve bu desteğin artırılacağı ifade edildi. Metinde ayrıca, "Ukrayna’nın güvenliği, Avrupa’nın güvenliğidir." mesajı yer aldı.

Barış sürecinde ilk adımın Rusya’nın şiddeti derhal sona erdirmesi olduğu vurgulandı; aksi halde yaptırımların sürdürüleceğinin altı çizildi.

AB üyeliği ve gelecek

Açıklamada, Ukrayna’nın geleceğinin yalnızca güvenlik garantileriyle sınırlı olmadığı; AB üyeliği ile de bağlantılı olduğuna işaret edilerek, Ukrayna’nın AB’ye katılım sürecinin hızlandırılması gerektiği belirtildi. Metin, savaşın başından bu yana Avrupa’nın Ukrayna ile tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, "Zorlu bir yol bizi bekliyor. Ancak barış ve AB üyelik sürecinde Ukrayna'nın yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini içerdi.

Üst düzey görüşme ve sonrası

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle toplantısının olumlu geçtiğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği üçlü zirve hazırlıklarının sürdüğünü açıklamıştı. Bu gelişmeler üzerine AB Konseyi Başkanı Costa, durum değerlendirmesi yapmak üzere AB liderlerini videokonferansla bir araya getirdi.