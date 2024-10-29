AB ve Belçika'dan İsrail'in UNRWA Tasarısına Tepki

AB ve Belçika'dan Sert Tepki

Avrupa Birliği (AB) ve Belçika, İsrail Meclisi'nin (Knesset) Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılmasını öneren yasa tasarısını onaylaması üzerine endişelerini dile getirdi.

AB'nin Açıklamaları

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell aracılığıyla yapılan açıklamada, söz konusu yasaların ciddi endişe kaynağı olduğu ifade edildi. "Bu yasalar, UNRWA'nın Gazze'deki temel operasyonlarını imkansız hale getirecek ve işgal altındaki Batı Şeria'da sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerin sağlanmasını büyük ölçüde engelleyecek," denildi.

Ayrıca, "Bu mevzuat, uluslararası hukuka ve insani değerlere açıkça aykırıdır. Mevcut insani kriz daha da kötüleşebilir, milyonlarca Filistinli mülteci için gıda, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri durma noktasına gelebilir," ifadelerine de yer verildi. AB, İsrail'e UNRWA'nın çalışmalarını sürdürmesine olanak tanıma çağrısında bulundu.

Belçika'nın Uyarıları

Belçika Dışişleri Bakanlığı ise benzer bir tepki göstererek, "Uluslararası toplumun güçlü çağrılarının bir kez daha göz ardı edilmesinden üzüntü duyuyoruz," dedi. Açıklamada, bu yasaların İsrail'in uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğine dikkat çekildi ve işgalci bir güç olarak İsrail hükümetine UNRWA'nın dokunulmazlıklarını koruması ve sivil nüfusa gerekli hizmetlerin ulaşmasını sağlama sorumluluğunu hatırlatıldı.

Kararın Ardındaki Oylama

Knesset'te yapılan oylamada, toplam 120 sandalyeli meclisteki 92 milletvekili, UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklayan tasarıya destek verirken, 10 milletvekili aleyhte oy kullandı. Ayrıca, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 231 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.