Malatya'da Evinde Kötü Koku: 63 Yaşındaki Kişi Ölü Bulundu

Battalgazi, Zafer Mahallesi'nde inceleme sürüyor

Olay, 16.45 sıralarında Battalgazi İlçesi Zafer Mahallesi Sadrazam sokakta meydana geldi.

Bölge sakinleri, apartmanın 4’üncü katından gelen kötü koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, evde hareketsiz bir şekilde Mevlüt Özdemir (63)'i buldu.

Komşuları tarafından yaklaşık iki gün önce görüldüğü belirtilen Özdemir'in çeşitli hastalıkları bulunduğu, ilk belirlemelere göre ölümünün doğal yollardan gerçekleştiği kaydedildi.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenaze, Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

