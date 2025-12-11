DOLAR
42,59 -0,02%
EURO
50,18 -0,76%
ALTIN
5.858,92 -1,11%
BITCOIN
3.849.701,2 2,17%

Malatya'da Evinde Kötü Koku: 63 Yaşındaki Kişi Ölü Bulundu

Malatya Battalgazi'de 63 yaşındaki Mevlüt Özdemir, apartman sakinlerinin 4. kattan gelen kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. İnceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 20:12
Malatya'da Evinde Kötü Koku: 63 Yaşındaki Kişi Ölü Bulundu

Malatya'da Evinde Kötü Koku: 63 Yaşındaki Kişi Ölü Bulundu

Battalgazi, Zafer Mahallesi'nde inceleme sürüyor

Olay, 16.45 sıralarında Battalgazi İlçesi Zafer Mahallesi Sadrazam sokakta meydana geldi.

Bölge sakinleri, apartmanın 4’üncü katından gelen kötü koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, evde hareketsiz bir şekilde Mevlüt Özdemir (63)'i buldu.

Komşuları tarafından yaklaşık iki gün önce görüldüğü belirtilen Özdemir'in çeşitli hastalıkları bulunduğu, ilk belirlemelere göre ölümünün doğal yollardan gerçekleştiği kaydedildi.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenaze, Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Evinde kötü koku gelen şahıs ölü bulundu

Evinde kötü koku gelen şahıs ölü bulundu

İLGİLİ HABERLER

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cevdet Yılmaz, Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi’ne Katıldı — Türkiye’den Diplomasi Mesajı
2
Afyonkarahisar’da Zihinsel Engelli Adamın Ölümü: Baba ve Oğlu Tutuklandı
3
Torbalı'da 'miras' cinayeti: Anne, baba ve ağabeyi öldürüp intihar süsü verdi
4
İzmir Körfezi'nde Kirlilik: Cemil Tugay'dan Denetim ve Yaptırım Çağrısı
5
Bayraktaroğlu Riyad'da Al-Ruwaili ile Görüştü: Üst Düzey Askeri Diyalogta Sonuç Raporu İmzalandı
6
Efeler'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı
7
Selçuk Bayraktar: BAYKAR Gelirlerinin Yüzde 90’ı İhracattan, 37 Ülkede Hava Aracı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?