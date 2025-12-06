Kütahya Emniyet Müdürü Osman Elbir Özel Öğrencileri Makamında Ağırladı

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri ve özel öğrencilerini makamında kabul ederek destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:09
Kütahya Emniyet Müdürü Osman Elbir Özel Öğrencileri Makamında Ağırladı

Kütahya Emniyet Müdürü Osman Elbir Özel Öğrencileri Makamında Ağırladı

Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan anlamlı ziyaret

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri ve özel öğrencilerini makamında ağırladı.

Elbir, özel öğrencilerle yakından ilgilenerek öğretmenlerin fedakârlık ve emeklerine vurgu yaptı. Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinin fedakarlık ve emeklerinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Elbir, emniyet teşkilatı olarak bir gün değil her daim yanlarında olduklarını belirtti.

Çocukların içtenlikle gösterdikleri heyecan ve sevginin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini söyleyen Elbir, anlamlı ziyaretleri için özel misafirlerine teşekkür etti.

KÜTAHYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ ELBİR, ÖZEL ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

KÜTAHYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ ELBİR, ÖZEL ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

KÜTAHYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ ELBİR, ÖZEL ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ormana'ya "En İyi Turizm Köyü" Tabelası Yerleştirildi
2
Bayburt Kent Konseyi: Şehit Osman Dağı’na Hafriyat Dökümü Tespit Edildi
3
Gaziantepli Kardeşler Amerika Matematik Olimpiyatları'nda Çifte Madalya
4
Gaziantep’te Jandarmadan 100 Motosiklet Sürücüsüne Güvenli Sürüş Eğitimi ve Kask Desteği
5
Hatay’da 77 yaşındaki koca eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü
6
Kırklareli–Dereköy'de Motosiklet Kamyona Çarptı: 1 Yaralı
7
MUSKİ 7/24 Görevde: Muğla'da Sağanakla Mücadele

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak