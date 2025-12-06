Kütahya Emniyet Müdürü Osman Elbir Özel Öğrencileri Makamında Ağırladı

Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan anlamlı ziyaret

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri ve özel öğrencilerini makamında ağırladı.

Elbir, özel öğrencilerle yakından ilgilenerek öğretmenlerin fedakârlık ve emeklerine vurgu yaptı. Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinin fedakarlık ve emeklerinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Elbir, emniyet teşkilatı olarak bir gün değil her daim yanlarında olduklarını belirtti.

Çocukların içtenlikle gösterdikleri heyecan ve sevginin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini söyleyen Elbir, anlamlı ziyaretleri için özel misafirlerine teşekkür etti.

