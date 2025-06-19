Yaşargil'in Liseyi Bitirme Belgesi Gün Yüzüne Çıktı

Yüzyılın Beyin Cerrahının Başarı Hikayesinin İlk Adımı

Amerikan Beyin Cerrahları Birliği tarafından 'Yüzyılın en iyi beyin cerrahı' olarak onurlandırılan ve 100 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in 1943 yılına ait liseden mezuniyet belgesi, ilk kez gün yüzüne çıktı. Bu belge, Yaşargil’in akademik başarılarının temelini oluşturan önemli bir döneme işaret ediyor.

Üstün Başarı ile Mezun Oldu

Yaşargil’in mezuniyet belgesinde, Latinceyi de içeren toplamda 13 dersten 10 puan alarak 'pek iyi' derecesiyle mezun olduğu bilgisi yer alıyor. Bu yüksek başarı, Gazi Yaşargil’in gelecekteki kariyerinin önünü açan bir adım niteliğinde.

Hayatına Kısa Bir Bakış

1925 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğan Gazi Yaşargil, ailesinin Ankara'ya taşınmasının ardından Atatürk Lisesi'nde eğitim almaya başlamıştır. Lisenin klasik bölümünde, Latince, filozofi-sosyoloji, tarih, fizik ve kimya gibi önemli dersleri eğitimi almıştır. 1942-1943 eğitim öğretim döneminde, bu prestijli okuldan mezun olmuştur.

Belgenin ortaya çıkışı, günlük yaşamın ötesinde bir ilham kaynağı niteliği taşırken, Yaşargil’in başarı hikayesinin yalnızca akademik altyapısıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda azim ve kararlılıkla şekillendiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Amerikan Beyin Cerrahları Birliğince "Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" seçilen ve geçen hafta 100 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in ilk kez gün yüzüne çıkan 1943 yılına ait liseyi bitirme belgesinde, içinde Latincenin de olduğu 13 dersin tamamından 10 puan alarak "pek iyi" derecesiyle mezun olduğu görülüyor. Babasının kaymakamlık yaptığı Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 6 Temmuz 1925'te doğmasının ardından Ankara'ya taşınan Yaşargil, liseyi Atatürk Lisesi'nde okudu. Yaşargil'e liseden mezun olduğu sırada verilen "Klasik Kolu Bitirme Belgesi" de okul defterinde kayıtlara geçerken, bu belgeye ilk kez Anadolu Ajansı (AA) ulaştı.

Amerikan Beyin Cerrahları Birliğince "Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" seçilen ve geçen hafta 100 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in ilk kez gün yüzüne çıkan 1943 yılına ait liseyi bitirme belgesinde, içinde Latincenin de olduğu 13 dersin tamamından 10 puan alarak "pek iyi" derecesiyle mezun olduğu görülüyor. Babasının kaymakamlık yaptığı Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 6 Temmuz 1925'te doğmasının ardından Ankara'ya taşınan Yaşargil, liseyi Atatürk Lisesi'nde okudu. Yaşargil'e liseden mezun olduğu sırada verilen "Klasik Kolu Bitirme Belgesi" de okul defterinde kayıtlara geçerken, bu belgeye ilk kez Anadolu Ajansı (AA) ulaştı.