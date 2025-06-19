DOLAR
39,57 -0,1%
EURO
45,51 -0,29%
ALTIN
4.287,92 -0,25%
BITCOIN
4.154.041,14 -0,02%

Yaşargil'in Liseyi Bitirme Belgesi Gün Yüzüne Çıktı

Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in 1943 yılına ait bitirme belgesi, başarı hikayesinin ilk adımını gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 11:57
Yaşargil'in Liseyi Bitirme Belgesi Gün Yüzüne Çıktı

Yüzyılın Beyin Cerrahının Başarı Hikayesinin İlk Adımı

Amerikan Beyin Cerrahları Birliği tarafından 'Yüzyılın en iyi beyin cerrahı' olarak onurlandırılan ve 100 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in 1943 yılına ait liseden mezuniyet belgesi, ilk kez gün yüzüne çıktı. Bu belge, Yaşargil’in akademik başarılarının temelini oluşturan önemli bir döneme işaret ediyor.

Üstün Başarı ile Mezun Oldu

Yaşargil’in mezuniyet belgesinde, Latinceyi de içeren toplamda 13 dersten 10 puan alarak 'pek iyi' derecesiyle mezun olduğu bilgisi yer alıyor. Bu yüksek başarı, Gazi Yaşargil’in gelecekteki kariyerinin önünü açan bir adım niteliğinde.

Hayatına Kısa Bir Bakış

1925 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğan Gazi Yaşargil, ailesinin Ankara'ya taşınmasının ardından Atatürk Lisesi'nde eğitim almaya başlamıştır. Lisenin klasik bölümünde, Latince, filozofi-sosyoloji, tarih, fizik ve kimya gibi önemli dersleri eğitimi almıştır. 1942-1943 eğitim öğretim döneminde, bu prestijli okuldan mezun olmuştur.

Belgenin ortaya çıkışı, günlük yaşamın ötesinde bir ilham kaynağı niteliği taşırken, Yaşargil’in başarı hikayesinin yalnızca akademik altyapısıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda azim ve kararlılıkla şekillendiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Amerikan Beyin Cerrahları Birliğince "Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" seçilen ve geçen hafta 100...

Amerikan Beyin Cerrahları Birliğince "Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" seçilen ve geçen hafta 100 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in ilk kez gün yüzüne çıkan 1943 yılına ait liseyi bitirme belgesinde, içinde Latincenin de olduğu 13 dersin tamamından 10 puan alarak "pek iyi" derecesiyle mezun olduğu görülüyor. Babasının kaymakamlık yaptığı Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 6 Temmuz 1925'te doğmasının ardından Ankara'ya taşınan Yaşargil, liseyi Atatürk Lisesi'nde okudu. Yaşargil'e liseden mezun olduğu sırada verilen "Klasik Kolu Bitirme Belgesi" de okul defterinde kayıtlara geçerken, bu belgeye ilk kez Anadolu Ajansı (AA) ulaştı.

Amerikan Beyin Cerrahları Birliğince "Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" seçilen ve geçen hafta 100...

Amerikan Beyin Cerrahları Birliğince "Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" seçilen ve geçen hafta 100 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in ilk kez gün yüzüne çıkan 1943 yılına ait liseyi bitirme belgesinde, içinde Latincenin de olduğu 13 dersin tamamından 10 puan alarak "pek iyi" derecesiyle mezun olduğu görülüyor. Babasının kaymakamlık yaptığı Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 6 Temmuz 1925'te doğmasının ardından Ankara'ya taşınan Yaşargil, liseyi Atatürk Lisesi'nde okudu. Yaşargil'e liseden mezun olduğu sırada verilen "Klasik Kolu Bitirme Belgesi" de okul defterinde kayıtlara geçerken, bu belgeye ilk kez Anadolu Ajansı (AA) ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa Alaşehir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale
2
Kırşehir'deki Ortaokul Öğrencileri Gastronomi Serasında Turşu Yapmayı Öğreniyor
3
TBMM'de Enerji ve Maden Düzenlemeleri Tartışma Konusu
4
Mersinli Mühendis Kızı İçin Kayak Simülasyonu Tasarladı
5
Bakan Kacır: Türkiye, Uzayda Güçlü ve Bağımsız Bir Oyuncu Olacak
6
Tekirdağ'ın Tescilli Yapıncak Asma Yaprağında Hasat Süreci Başladı
7
Bakü'de TDT Hakimler Konseyi Başkanları Toplandı

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor